Alrededor de 4.500 estudiantes secundarios celebraron anoche el Último Último Día (UUD) y el Penúltimo Día (PUD) de clases en la zona del balneario Thompson de Paraná. Los festejos se desarrollaron en los locales bailables Drake y Arenas, con un operativo de seguridad que contó con la participación de la Policía y la Municipalidad.

La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, realizó un balance de las celebraciones y destacó el comportamiento de los adolescentes durante la convocatoria.

“Vamos observando que año a año van mejorando su conducta en la vía pública en este tipo de eventos en los que prácticamente se autoconvocan y autocontrolan ellos mismos”, señaló.

La funcionaria policial precisó que unos 2.000 estudiantes asistieron a uno de los boliches y otros 2.500 al restante. La única restricción aplicada fue la prohibición del ingreso de botellas de vidrio, como medida de prevención de incidentes.

Una pelea y asistencias por exceso de alcohol

Galiano informó que durante los festejos se registró una pelea entre tres o cuatro adolescentes, que motivó la intervención del personal policial. “En el mismo lugar se los separó, se los asistió. Se verificó que estuvieran en condiciones de retirarse y se fueron del lugar”, explicó ante Canal Once

Respecto del consumo de alcohol, indicó que el servicio de emergencias asistió a tres o cuatro jóvenes. “No pasó a mayores, llamaron a los padres para que vayan al lugar y los retiren”, manifestó.

Además, durante la desconcentración se solicitó una ambulancia para asistir a un adolescente que se encontraba descompuesto.

Operativos preventivos tras los festejos

El movimiento de estudiantes hacia el balneario Thompson comenzó alrededor de las 23 del jueves. La Policía desplegó efectivos en distintas arterias de Paraná para acompañar la circulación de los grupos de adolescentes.

La desconcentración se produjo alrededor de las 5.30 de este viernes, tras lo cual se implementaron operativos preventivos sobre las principales avenidas de la ciudad, ante el desplazamiento de los estudiantes hacia sus establecimientos educativos.

Galiano confirmó que a las 6 ambos locales bailables estaban cerrados y que no quedaban adolescentes en la zona. Asimismo, indicó que no fue necesario intervenir en otros sectores de Paraná por situaciones vinculadas con los festejos.

Qué celebran los estudiantes con el UUD y el PUD

El Último Último Día (UUD) reúne a los estudiantes que están próximos a finalizar la escuela secundaria, mientras que el Penúltimo Día (PUD) convoca a los alumnos de quinto año, quienes despiden el ciclo lectivo antes de comenzar su último año de cursado.