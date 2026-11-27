El Secretario de Transporte de Entre Ríos confirmó la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario. El boleto de colectivos pasó de $1.852,60 a $2.000.

Esta semana entró en vigencia la nueva tarifa del boleto de colectivos del área metropolitana de Paraná, que pasó de $1.852,60 a $2.000, según confirmó el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren. La actualización representa un incremento del 7,96%.

La medida comprende a los usuarios de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull que utilizan los servicios de transporte público de ERSA Urbano autorizados por la Secretaría de Transporte provincial.

Cabe destacar que la Secretaría de Transporte de Entre Ríos había dispuesto, mediante una resolución, el inicio de las gestiones administrativas para modificar el cuadro tarifario y establecer el nuevo valor de la tarifa plana, publicó Apf Digital.

Los fundamentos del aumento del boleto de colectivos

En los considerandos de la normativa, la Secretaría de Transporte explicó que, tras la implementación de la tarifa única para los servicios urbanos y suburbanos de Paraná y los municipios colindantes, surgió la necesidad de ajustar el sistema tarifario y los aportes de cada ciudad a los costos de prestación, publicó El Once.

Asimismo, indicó que la División Contabilidad y Recursos realiza un seguimiento permanente de las variaciones de precios de los principales insumos que inciden en los costos de las empresas prestatarias del servicio.

En ese sentido, la resolución señaló que, desde la última actualización tarifaria, se registraron incrementos en los precios de los combustibles, neumáticos y salarios, considerados entre los principales componentes de los costos operativos.

La disposición también aclaró que la modificación tarifaria no representa un incremento de los subsidios de carácter provincial.

Cuánto aumentó el boleto durante 2026

La anterior actualización tarifaria se había concretado en marzo de este año, cuando los servicios de transporte metropolitano e interurbano registraron una suba del 18%.

En aquella oportunidad, el valor de la tarifa plana del área metropolitana de Paraná pasó de $1.570 a $1.852,60.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el boleto registró un incremento de $147,40 respecto del valor anterior y acumuló una suba del 27,39% en lo que va del año, tomando como referencia la tarifa previa al aumento de marzo.