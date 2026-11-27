El posible cierre del Hogar “San Vicente de Paul” de Paraná motivó una movilización este jueves por la tarde, encabezada por trabajadoras, familiares y residentes de la institución. La convocatoria contó con el acompañamiento de vecinos y representantes de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), quienes solicitaron respuestas para garantizar la continuidad del establecimiento.

Durante la manifestación, los participantes realizaron interrupciones momentáneas del tránsito para visibilizar la problemática económica. Según explicaron a Canal Once, de no encontrar una solución, el hogar podría cerrar sus puertas en enero de 2027, lo que pondría en riesgo 50 fuentes laborales y la permanencia de las adultas mayores alojadas.

“El problema de fondo es que lamentablemente se pueden quedar sin trabajo a partir del año que viene por cuestiones de costos”, manifestó un representante de UTEDYC, quien destacó que el acompañamiento gremial también estuvo motivado por las necesidades de las residentes.

Los aportes de PAMI y el riesgo de cierre

Desde el sindicato explicaron que las dificultades económicas están relacionadas con el financiamiento de las prestaciones que brinda el establecimiento y señalaron que no obtuvieron respuestas de los organismos estatales.

“El motivo es que los aportes que hace el PAMI por cada residente son insuficientes para sostener la totalidad de los servicios que presta la institución”, precisó el representante gremial.

Además, advirtió que los inconvenientes financieros tienen antecedentes. “Esto no es algo nuevo, ya ha pasado en la historia de la institución”, señaló y agregó: “No encuentran respuesta en ningún organismo del Estado, nadie responde”.

“Es angustiante porque no sabemos qué va a pasar”

Las trabajadoras del Hogar San Vicente de Paul solicitaron una actualización de los aranceles que abona la obra social para garantizar la atención de las adultas mayores y preservar sus fuentes laborales.

“Es angustiante porque no sabemos qué va a pasar. Estamos rogando para que aumenten el arancel de PAMI para que nuestras residentes puedan seguir estando acá y nosotros mantener nuestro puesto de trabajo”, expresó una de las empleadas.

Respecto de los plazos que se manejaron, explicó: “Estamos en la incertidumbre. No se sabe ni qué día podría llegar a cerrar, si cerraría o no. Evidentemente en enero, si no se solucionan las cosas, en enero se estaría cerrando”.

Las residentes también participaron de la movilización

Las adultas mayores permanecieron frente al establecimiento junto al personal que las asiste diariamente. Una de las principales preocupaciones estuvo centrada en aquellas mujeres que no cuentan con familiares que puedan recibirlas ante un eventual cierre.

“Ellas quieren también participar en esta lucha que es para ellas también”, manifestó una trabajadora, quien agradeció la presencia de familiares, vecinos, representantes sindicales y personas que se interiorizaron sobre la problemática.

Pese a la incertidumbre, expresó su expectativa de obtener una respuesta favorable: “Contamos con la fe en Dios de que esto va a tener una solución positiva y vamos a ser escuchados”.

La defensa de una institución centenaria

Entre los manifestantes se encontraba un descendiente de una de las fundadoras del hogar, quien destacó la trayectoria del establecimiento y la labor de las mujeres que estuvieron a cargo de su administración durante décadas.

“Mi abuela fue de las fundadoras de esto”, relató. Asimismo, ubicó al hogar entre las organizaciones más antiguas de Paraná, junto con el Círculo Católico y la Asociación Italiana.

“Acá no hubo en ningún momento desfalco ni mal manejo ni nada por el estilo. Las mujeres que están acá son mujeres grandes que se desviven para atender a otras señoras”, aseguró. También cuestionó los recursos destinados por PAMI y manifestó: “No podemos dejar de expresar nuestro repudio a esta situación”.

Vecinos se sumaron en defensa de los adultos mayores

La convocatoria también reunió a integrantes de un grupo de adultos mayores de Newcom del barrio Gazzano, quienes se acercaron para expresar su solidaridad y remarcar la importancia de preservar los espacios destinados al cuidado de las personas de edad avanzada.

“Somos todas personas mayores y nadie sabe si no nos va a tocar estar acá. Por eso estamos en defensa de la ancianidad, en defensa de los adultos mayores”, expresó una de las participantes. Además, pidió: “Que nunca se cierre, que se mande lo que corresponde”.

Otra vecina solicitó la intervención de las autoridades para evitar que las residentes pierdan su lugar de alojamiento. “Tenemos que resolver este problema y aunque sea movilizarnos y tratar de que los políticos, el PAMI, no sé quién, se haga cargo de esto para no llegar a esta situación”, manifestó.

El pedido de los familiares y el compromiso de la comunidad

Una mujer que tiene un familiar alojado en la residencia hizo hincapié en la necesidad de sostener el acompañamiento comunitario más allá de la jornada de protesta, especialmente para quienes carecen de recursos económicos.

“Me gustaría que la gente, aparte de venir hoy, que apoye cuando hay una causa, que apoye cuando hay una parte solidaria, porque acá hay mucha gente que viene y no tiene nada”, expresó.

Por su parte, un vecino recordó el vínculo que mantuvo desde su infancia con el establecimiento. “Yo era chico y ya existía el Hogar San Vicente de Paul”, señaló y añadió: “Tengo mis mejores recuerdos. He visitado gente acá, hemos venido con la iglesia”.

El hombre manifestó su preocupación por el destino de las mujeres alojadas y lamentó la falta de respuestas ante las dificultades económicas que atraviesa la residencia.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, con el acompañamiento de automovilistas y colectiveros que circulaban por la zona. Los participantes reclamaron una solución que permita garantizar la continuidad del Hogar, preservar los puestos de trabajo y evitar que las adultas mayores pierdan su residencia.