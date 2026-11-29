El concejal Emiliano Gómez Tutau advirtió que el pedido de $10.000 millones que Entre Ríos hizo a Nación para enfrentar El Niño figura “sin curso”.

El concejal Emiliano Gómez Tutau advirtió que el pedido de $10.000 millones que Entre Ríos hizo a Nación para enfrentar El Niño figura “sin curso”, y cuestionó para qué le sirve a la provincia la alianza de Frigerio con Milei.

El concejal de Paraná Emiliano Gómez Tutau (PJ) alertó a través de sus redes sociales, X y Facebook, sobre un dato que surge del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó en los últimos días ante el Senado. En octubre, Entre Ríos solicitó a Nación $10.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar El Niño. Hoy esa solicitud aparece en el listado de pedidos “sin curso”.

“Frigerio eligió ser socio político de Milei. Pero cuando Entre Ríos necesita a ese socio frente a una emergencia, el pedido termina en un cajón. ¿Para qué le sirve a Entre Ríos esa alianza?”, planteó el edil en su cuenta de X.

Según explicó el propio Gobierno nacional, muchas solicitudes quedan “sin curso” porque llegan sin la documentación que acredita el desequilibrio financiero de la provincia. Nación no aclaró qué ocurrió con el pedido entrerriano. “Quedan dos opciones: o la Provincia gestionó mal, o su socio no le atiende el teléfono. Ninguna de las dos es una buena noticia para los entrerrianos”, sostuvo Gómez Tutau.

Por eso, el concejal reclamó que la Provincia vuelva a presentar el pedido de ATN con la documentación completa y que informe públicamente en qué estado está el trámite. “Los entrerrianos tenemos derecho a saber si el reclamo se hizo bien”, señaló.

Gómez Tutau reconoció que Nación homologó la emergencia agropecuaria que la Provincia declaró en noviembre para ganaderos y apicultores de islas y anegadizos de seis departamentos, Paraná incluido. “Está bien que llegue el reconocimiento. Pero un certificado no levanta una defensa ni acompaña a una familia evacuada: lo que no llegó es la plata”, apuntó.

El edil también puso la lupa sobre los recursos nacionales. Según datos presentados por senadores del bloque Justicialista, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recibió $375.422 millones entre enero de 2024 y mayo de 2026, pagó obras por $115.990 millones y al 1° de junio tenía $290.676 millones en Letras del Tesoro. “La plata para obras hídricas existe: está estacionada”, afirmó.

A eso se suma que el plan nacional ante El Niño no tiene presupuesto propio y deja los primeros recursos en manos de provincias y municipios, mientras el INTA tiene un 28% menos de personal que en noviembre de 2023. “Si la primera trinchera es municipal, la Provincia tiene que acompañar a los municipios de la costa con recursos, no con decretos”, sostuvo.

“En la costa el agua ya se mide en centímetros. En la Provincia todavía se mide en expedientes. Parece que gobernaran desde otro río. El Niño ya llegó; la que no llegó es Nación, el socio que eligió Frigerio”, afirmó.

El concejal recordó que en Paraná la emergencia por El Niño, que impulsó junto a los concejales Luisina Minni y Sergio Elizar, fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. “Cuidar a los vecinos no tiene camiseta. Es importante que los paranaenses sepan lo que está pasando”, concluyó.