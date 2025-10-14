Comenzó el paro docente en todo el país y los gremios se movilizarán al Congreso

Este martes 14 de octubre no hay clases en las escuelas públicas de todo el país por el paro convocado por CTERA. La medida de fuerza será por 24 horas. Desde las 10, los gremios docentes se movilizarán al Congreso bajo la consigna La escuela enseña y construye esperanza.

La medida de fuerza se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector. También reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Se espera un operativo de seguridad especial y desvíos en la zona de Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, la CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, indicaron desde el sindicato que lidera Sonia Alesso.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA también adhirió a la medida de fuerza.

En el resto del país, los gremios docentes realizarán marchas y concentraciones en las plazas principales y sedes de los ministerios de Educación locales.

Paro nacional docente: qué reclaman desde CTERA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) comunicó que el paro se realiza “en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad” y detallaron los principales reclamos:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La convocatoria a la paritaria nacional docente.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas.

El aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para el sector.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Desde CTERA también rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que calificó como “un ataque directo a la educación pública”. El documento oficial incluye el fin de la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el sistema educativo.

El Presupuesto 2026 fija $4,8 billones en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.

A continuación, todos los sindicatos que adhieren al paro nacional docente de este martes 14 de octubre: