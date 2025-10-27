Habló Milei tras el triunfo electoral: "Ganar en la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie"

El presidente Javier Milei adelantó las medidas que tiene en carpeta para la segunda mitad de su mandato, luego del triunfo en las elecciones 2025, donde La Libertad Avanza logró revertir el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el mandatario dio precisiones sobre los cambios en el Gabinete, en tatno que las reacciones del mercado fueron positivas luego del resultado en las urnas.

"Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Si viene una propuesta destructiva es malo, y que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor", analizó Milei este lunes, en diálogo con A24.

En ese sentido, el Presidente recordó: "Teníamos plantadas las bombas en el Banco Central (BCRA) con que se podía quintuplicar el dinero en un día. Era peor que lo que tenía Raúl Alfonsín en 1989". "Teníamos indicadores sociales que si los sincerabas estábamos mucho peor que en el 2001 y 2002", sostuvo.

Javier Milei habló el día después de las elecciones legislativas

Según Milei, "lo peor ya pasó". En un tono de menor confrontación, llamado al diálogo a los gobernadores de por medio tras el triunfo libertario, el Presidente dejó en claro que "podés ir por derecha o más a la izquierda, mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quiere eso. Tenemos matices, pero queremos el mismo norte", indicó.

Estamos de acuerdo con las mismas reformas y las hemos firmado en el pacto de mayo. Trabajemos por eso, aunque en el debate haya matices. No tiene que haber una visión cuasi cavernícola de "hay que romper todo".

Lo peor ya pasó. Cuando miras los números de Argentinas, cuando llegamos al poder el PBI venía en una tendencia decreciente del 3%, es decir, en un arrastre estadístico. Si la economía no hubiera dejado de caer, caía 3% en el año. Terminó siendo solo de 1,9%.