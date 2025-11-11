ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral

El gremio de estatales ATE convocó este martes a paro nacional el miércoles 19 de noviembre, con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y en demanda de la “inmediata” reapertura de las paritarias.

Así lo definió ATE a través de un plenario federal que se realizó en la sede del gremio, informó la organización en un comunicado.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El gremio también se movilizará por la reapertura de paritarias al advertir que “después de 23 meses de (Javier) Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.

Asimismo, el dirigente gremial explicó: "Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control".

"Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares”, expresó Aguiar.

También cuestionó la reforma laboral que el oficialismo impulsa en el Congreso Nacional y que el presidente ya advirtió que tiene como prioridad. “La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el daño grave que se ha producido en los salarios”, concluyó el secretario general de ATE.