Ciclo lectivo 2026: acordaron garantizar 760 horas de clase en primaria y 900 en secundaria en todo el país

Las 24 jurisdicciones acordaron garantizar 760 horas de clase en primaria y 900 en secundaria durante el ciclo lectivo 2026.

Durante una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), todas las jurisdicciones del país se comprometieron, por primera vez, a respetar una determinada cantidad de horas efectivas consensuadas para los distintos grados y años.

Se estableció que se dicten 760 horas en las escuelas primarias y 900 en las instituciones secundarias. Hasta ahora no había un consenso claro entre las provincias sobre cuál era la referencia real de tiempo de dictado de clases.

190 días de clases y medidas de recuperación

Durante la asamblea, en la que estuvieron funcionarios de las 24 jurisdicciones y que fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, también se ratificó que los respectivos calendarios escolares contemplen 190 días de clases.

Se estableció que en caso de que no se cumpla la carga horaria de 760 horas mínimo de clases, “deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso”.

A partir de diciembre de este año, la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.

Fuente: La Nación