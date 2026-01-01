El nuevo mapa de los bloques partidarios-políticos que dominan la Cámara de Diputados

Como nunca hasta el presente, se armó en la Cámara baja una gran disputa en torno a la conformación de los bloques, que trascendió incluso el “dead line” que se había fijado para el martes pasado, ya que recién este miércoles, durante la misma sesión, terminaron de armarse las bancadas. O, mejor dicho, los interbloques, pues ese fue el recurso utilizado por los legisladores de la oposición menos extrema para aglutinarse, más allá de las diferencias internas que tienen entre sí.

Toda la discusión quedó en el sector minoritario y disperso que comprende a poco más del 25% de la Cámara, ya que más del 73% de los diputados pertenecen a los dos grandes polos que tiene hoy el Congreso: La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y en esa competencia que estos dos espacios se plantearon abiertamente terminó prevaleciendo el oficialismo, que en su arremetida final le ganó al bloque que mantendrá el nombre Unión por la Patria, luego de que este espacio sufriera la salida de tres catamarqueños y se confirmó también la del puntano Jorge “Gato” Fernández.

UP quedó con 93, y LLA ganó la partida con 95. Un triunfo fundamentalmente psicológico, dado que el sistema D’Hont que se usa para distribuir lugares en las comisiones no establecería una mayor diferencia en favor de quien tiene apenas dos miembros más en el bloque. Así lo planteaba este miércoles por la tarde una fuente oficialista, poniendo como ejemplo que, en una comisión de 31 diputados, 12 irían para LLA y 12 para UP, publicó el portal Parlamentario.

El resto de esos lugares -apenas 7-, deberían disputárselos los demás bloques, que este miércoles discutían quién podía sumar más, ya no con la integración de los bloques, sino trazando alianzas para la conformación de interbloques.

A pesar del duro golpe sufrido en las elecciones de octubre, cuando la aspiración de convertirse en una alternativa de poder para 2027 sufrió un severo traspié que sacudió la autoestima de ese espacio, Provincias Unidas se había propuesto ser la tercera minoría de la Cámara. Las negociaciones que se habían complicado con Encuentro Federal cuando Miguel Pichetto se enojó porque lo vetaban como jefe del bloque, se encaminaron con el armado de un interbloque que terminó sumando a 18 diputados de Provincias Unidas, 2 de Encuentro Federal y 2 de la devaluada Coalición Cívica. Total: 22 diputados.

Con ese número llegaron los miembros de ese interbloque a la sesión, a sabiendas de que el Pro no había podido anudar las alianzas suficientes para prevalecer. Y encima había sufrido fugas que a última hora lo dejaron en su piso histórico de 12 diputados. En las últimas horas se le fueron el santafesino José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi. Ambos cercanos a Patricia Bullrich, pero sin intenciones de hacerse libertarios, terminaron sumándose a Provincias Unidas. Y la única alianza que habían alcanzado las huestes de Cristian Ritondo era con el MID, que solo tiene 2 diputados. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se rubricó una nueva acta por el cual se establecía un interbloque más robusto, producto de la inclusión del bloque radical (que quedó reducido a 6 miembros), el santacruceño José Luis Garrido, y la también radical que había optado por armar un monobloque llamado Adelante Buenos Aires, Karina Banfi. Total: 22 miembros.

A continuación, se grafica la cantidad de integrantes de cada bloque en Diputados y quién es su presidente:

-La Libertad Avanza: 95, Gabriel Bornoroni.

-Unión por la Patria: 93, Germán Martínez.

-Provincias Unidas: 18, Gisela Scaglia.

-Pro: 12, Cristian Ritondo.

-MID: 2, Oscar Zago.

-UCR: 6, Pamela Verasay.

-Producción y Trabajo: 2, Nancy Picón Martínez.

-Coalición Cívica: 2, Maximiliano Ferrraro.

-Innovación Federal: 7, Alberto Arrúa.

-Encuentro Federal: 2, Miguel Pichetto.

-Adelante Buenos Aires: 1, Karina Banfi.

-Por Santa Cruz: 1, José Luis Garrido.

-Defendamos Córdoba; 1, Natalia de la Sota.

-La Neuquinidad: 1, Karina Maureira.

-PJ San Luis: 1, Jorge “Gato” Fernández.

-Coherencia: 3, Claudio Álvarez.

-Independencia: 3, Gladys Medina.

-Elijo Catamarca: 3, Fernando Monguillont.

-Frente de Izquierda: 4, Myriam Bregman.

-Total: 257.

Esta paridad desembocó en una disputa en la última sesión. Es que Gisela Scaglia reclamó la vicepresidencia tercera para el cordobés Ignacio García Aresca, recordando que en “pre labor” habían acordado que el tercer vice sería para bloques mayoritarios, y ellos tenían 18 diputados, pero en interbloque eran 22. Desde el Pro, Javier Sánchez Wrba planteó que ellos sumaban 22 como interbloque, pero Pablo Juliano -del interbloque PU- remarcó que ellos eran 18 como bloque. “Es una integración unívoca, no hay nada que someter a consideración. Entendemos que el tercer espacio debería ser para Provincias Unidas”.

Terció la ahora oficialista Silvana Giudici, que aclaró que “la representación de la Cámara es por espacio político y el interbloque tiene la misma cantidad de diputados que ellos”. El tema quedó para resolver en la próxima sesión. Pero la discordia opositora no solo habla de su dispersión; es también música para los oídos del Gobierno, que ya bastante sufrió a lo largo de este año con una oposición unida en su contra, resaltó el portal Parlamentario.

El espacio que al final no pudo expandirse fue el otro impulsado por los gobernadores, en el que trabajaban mandatarios del norte -Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Pasalacqua (Misiones), más el neuquino Rolo Figueroa-, pero la confluencia no prosperó: parece que, a Jaldo, Jalil y Figueroa les cierra más negociar por separado. Además, solo hubieran sumado 15 diputados, menos que Provincias Unidas; de ahí que seguirá existiendo el bloque Innovación Federal, con 7 diputados, uno menos que la conformación que tenía hasta ahora.

Este es el panorama que se le traza a un oficialismo más vigoroso que lo que era hasta ahora -creció un 156% respecto de la conformación que tuvo el último año-, pero que enfrenta el desafío de ir ahora a la búsqueda de las leyes, para lo cual necesitará más de una treintena de apoyos para abrir las sesiones y aprobar proyectos. Un objetivo para el cual necesitarán de “mucho acuerdo”, tal cual remarcó una alta fuente oficialista ante la prensa parlamentaria.

Ese universo que redondea un cuarto de la cámara es donde La Libertad Avanza deberá encontrar los votos para avanzar.