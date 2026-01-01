Milei quiere crear un bloque regional de centroderecha para “abrazar las ideas de la libertad”

El presidente Javier Milei reveló que está trabajando en el armando un grupo regional de centroderecha que estará integrando por diez países para “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

Milei expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una entrevista que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada al Presidente de la Nación, donde Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”.

Ayer entrevisté al Presidente Javier Milei. Acá va un adelanto. La entrevista completa próximamente en CNN y el Canal “Oppenheimer Presenta” de YouTube! pic.twitter.com/TBe93IXCLv — Andres Oppenheimer (@oppenheimera) December 31, 2025

En un adelantó que publicó en la redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha pero señaló que aún no tiene nombre pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó.

Detalló que la propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas",

En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile Josè Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay Santiago Pena, de Bolivia Rodrigo Paz, de El Salvador Nayid Bukee, de Perú Josè Jeri, de Ecuador Daniel Noboa, de Panamá José Mulino y de Republica Dominicana Luis Abinader

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año.

Fuente: Noticias Argentinas.