Adorni declaró un patrimonio de solo 50.000 dólares y crecen las dudas por sus viajes de alto costo

Dos autos. Dos propiedades. Más de $2.000.000 y más de US$42.000 en efectivo en el país. Una cuenta de ahorro en Estados Unidos con más de US$6.000. El patrimonio de Manuel Adorni, según la última declaración jurada disponible, cobra otra relevancia a partir del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete por sus viajes personales y oficiales.

El propio funcionario confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañó en el avión presidencial a Miami y Nueva York para participar de la Argentina Week impulsada por el gobierno de Javier Milei. A ese episodio se sumó además la revelación publicada este miércoles por elDiarioAR: Adorni viajó en febrero a Punta del Este en un vuelo privado que habría costado unos US$10.000 y en el que también participó un periodista de la TV Pública.

Según pudo saber este medio, el funcionario partió el 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando rumbo a Laguna del Sauce, en Uruguay, acompañado por su pareja, familiares y el conductor televisivo Marcelo Grandio. El regreso ocurrió cinco días después y el jefe de Gabinete pidió realizar los trámites migratorios en un hangar privado para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto.

En las últimas horas, Adorni reiteró que los gastos del alojamiento de su esposa en Estados Unidos corren por su cuenta. Pero las dudas siguen en el aire. El funcionario explicó que ella tenía previsto viajar por su cuenta a Nueva York pero finalmente lo acompañó en el avión oficial. “Yo vengo una semana a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe”, afirmó en una entrevista televisiva, publicó elDiarioAR.

La declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024 —cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial— muestra que el funcionario informó propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo en pesos y dólares, depósitos en el exterior y deudas. El documento fue presentado ante la Oficina Anticorrupción y corresponde al período posterior a su ingreso al Gobierno, ocurrido el 10 de diciembre de 2023. Aún no se conoce la documentación correspondiente a 2025, año en el que fue candidato a legislador porteño —elección que ganó— y posteriormente designado jefe de Gabinete.

Según el formulario, Adorni declaró estar casado con Angeletti y tener dos hijos. En la sección de bienes consignó dos inmuebles en el país: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 115 metros cuadrados destinado a vivienda —del que posee el 50%— y otro departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, recibido por donación y del que figura como titular del 100%.

En cuanto a vehículos, el funcionario informó que durante el período poseía un Renault Captur modelo 2019 y que en marzo de 2024 incorporó un Jeep Compass Sport 2.4 automático modelo 2021, del cual también declaró el 50% de titularidad.

La declaración jurada detalla además tenencias de dinero en efectivo y depósitos bancarios. Al cierre del período, Adorni informó $2.455.000 en efectivo en el país y US$42.500 también en efectivo. A su vez, declaró una cuenta de ahorro en Estados Unidos con un saldo de US$6.220,23. También registró créditos a su favor ante ARCA —la ex AFIP— por más de $2 millones.

El documento incluye asimismo deudas. Entre ellas figuran obligaciones con particulares por montos que, convertidos a pesos al momento de la presentación, superaban los $20 millones y $23 millones respectivamente. Serían montos que le prestaron su madre, Silvia Pais, y la jubilada Norma Zuccolo, de 95 años, que se presume sería también familiar suyo, según publicó el año pasado El Destape. Además registra dos créditos hipotecarios que en conjunto superaban los $40 millones.

La presentación fue registrada el 4 de agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción, como declaración correspondiente al ejercicio 2024. En el formulario se consigna que Adorni se desempeñaba en el sector público como secretario de Comunicación y Medios, cargo que ocupó desde diciembre de 2023 hasta fines del año pasado.

Según reveló Chequeado, los haberes de los ministros hacia diciembre de 2025 oscilarían entre $ 5,8 y $ 6,6 millones (según si se considera el incremento acumulado en paritarias o la suma de los aumentos otorgados hasta ahora).

La evolución patrimonial

Durante la campaña para las elecciones legislativas porteñas de 2025, un relevamiento de Chequeado sobre las declaraciones de los principales candidatos consignó que Adorni había declarado dos propiedades —un departamento adquirido en 2016 y la mitad de otro incorporado en 2014— cuyo valor conjunto ascendía a unos $4,4 millones según su presentación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad. En esa misma información se detallaba además la tenencia de US$42.500 en efectivo en el país, una cuenta en Estados Unidos con poco más de US$6.000 y alrededor de $2 millones en efectivo.

A partir de esa comparación, el portal El Destape sostuvo que el patrimonio del funcionario habría registrado un aumento cercano al 500% desde su ingreso al Gobierno. Sin embargo, esa variación surge principalmente de la valuación en pesos de los activos declarados y no necesariamente de la incorporación de nuevos bienes.

De hecho, al comparar las declaraciones disponibles se observa que la estructura patrimonial del funcionario se mantiene prácticamente sin cambios: los mismos dos inmuebles, niveles similares de ahorro en dólares y efectivo, y un único activo nuevo relevante, el Jeep Compass adquirido en 2024. El fuerte incremento en la valuación patrimonial se explica en gran medida por la actualización de los valores fiscales de los inmuebles y otros activos en pesos en un contexto de alta inflación.

El reclamo político

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista de Santa Fe) afirmó que cuando Adorni admite que su esposa viajó en el avión presidencial “está confesando varios delitos” como malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública.

En el artículo 2 de la Ley de Ética Pública (25.188) se establece como una de las obligaciones de los funcionarios “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares”.

Adorni además habría incumplido una resolución que él mismo firmó la semana pasada para limitar las comitivas presidenciales. La Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial, modificó el régimen de viajes oficiales de funcionarios estatales.

La norma establece que las comitivas oficiales deben reducirse a “un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional”. Si se pretende ampliar la delegación se debe presentar una justificación que acredite la “exigencia excepcional de ampliación de la comitiva”. En los hechos, el propio Adorni habría firmado la autorización de la excepción.

“Adorni es como el genio de la lámpara, porque su esposa tenía el deseo de viajar a Nueva York y él frotó la lámpara y se lo cumplió. Eso sí, el genio hace milagros y después ve quién los paga”, ironizó Paulón. El legislador ya presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados y una solicitud de acceso a la información pública, mientras sectores de la oposición analizan impulsar una interpelación al jefe de Gabinete. También la diputada Marcela Pagano lo denunció. “El Estado no tiene un mecanismo para que, por ejemplo, se divida ‘a la romana’ la nafta del avión Tango 01 y entre todos pagamos una parte. Eso no existe”, concluyó Paulón.