Encontraron con vida a Luciana Barrios, la adolescente que había desaparecido en Córdoba

La búsqueda de Luciana Barrios tuvo un desenlace positivo este martes alrededor de las 17 luego de que las autoridades confirmaran que la adolescente de 15 años fue hallada en buen estado de salud. La noticia generó alivio entre familiares, vecinos y fuerzas de seguridad que participaron de los operativos desplegados en distintas zonas de la provincia.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó públicamente el hallazgo de la joven tras varias horas de intensa búsqueda. “La encontramos sana y salva”, expresó el funcionario al dar a conocer la noticia. La joven ya se encuentra acompañada de su mamá.

Posteriormente, durante una conferencia de prensa, Quinteros indicó. "Apareció sana, salva y en buen estado de salud", señaló.

Una búsqueda que movilizó a toda la comunidad

Luciana había desaparecido luego de salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad de Colonia Caroya. A partir de ese momento se activaron diversos protocolos de búsqueda que incluyeron la participación de fuerzas provinciales y nacionales.

Durante las horas previas al hallazgo, la preocupación creció entre los habitantes de la región. Vecinos y allegados se sumaron a distintas acciones para reclamar por su aparición y colaborar con la difusión de la búsqueda.

Entre las manifestaciones realizadas, un grupo de vecinos llevó adelante un corte sobre una avenida de la zona para visibilizar el pedido. En el lugar pudieron verse carteles con la consigna: “Exigimos la aparición con vida de Luciana”.

Alivio tras el hallazgo

El caso había generado una fuerte repercusión en Córdoba y en distintas provincias del país debido a la edad de la adolescente y a la incertidumbre que rodeaba su desaparición, además del reciente femicidio de Agostina.