El Gobierno enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron destrozos en Caracas y La Guaira en la tarde del miércoles.
Desde Cancillería están trabajando para enviar aviones de las Fuerzas Armadas en las próximas horas. Se está preparando personal militar que llegará a tierras venezolanas en las próximas horas. Viajarán brigadistas, personal de búsqueda y rescate con perros, médicos.
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó que el Gobierno enviará:
-Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.
-1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas. -2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.
-Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
-Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
-134 carpas y 48 kits de cocina.
-Colchones, camillas y aires acondicionados.
Y añadió: “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz“.
“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, completó.
Fuente: Infobae.