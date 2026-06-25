El Gobierno enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron destrozos en Caracas y La Guaira en la tarde del miércoles.

Desde Cancillería están trabajando para enviar aviones de las Fuerzas Armadas en las próximas horas. Se está preparando personal militar que llegará a tierras venezolanas en las próximas horas. Viajarán brigadistas, personal de búsqueda y rescate con perros, médicos.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó que el Gobierno enviará:

-Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

-1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas. -2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

-Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

-Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

-134 carpas y 48 kits de cocina.

-Colchones, camillas y aires acondicionados.

Y añadió: “Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz“.

“En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población”, completó.

Fuente: Infobae.