La CGT anunció un plan de acción que concluirá en un paro y una marcha nacional

La CGT anunció este jueves la construcción de un plan de acción contra las políticas del Gobierno que terminará en un paro y una marcha nacional, pero no fijaron fechas. No hubo precisiones de medidas, pero sí que articularán con las dos CTA y otros sectores afectados, como las pyme.

La definición se tomó luego de la reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, donde la conducción cegetista analizó el avance de la reglamentación laboral y el impacto de las medidas oficiales sobre los convenios colectivos. Allí, la central obrera resolvió avanzar en una estrategia de conflicto, aunque todavía sin un cronograma cerrado.

Dentro de la CGT crece la presión de distintos gremios para endurecer la postura frente a la administración de Javier Milei. En las últimas semanas, dirigentes del transporte, la industria, la alimentación y la energía reclamaron una reacción más firme ante la convocatoria a rediscutir convenios y los cambios en materia laboral.