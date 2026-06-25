Sesiona el Senado: discuten el mecanismo para interpelar a Manuel Adorni

La Cámara alta sesiona este jueves en un clima de alta conflictividad política, atravesado por una discusión clave sobre el mecanismo para interpelar al jefe de Gabinete. Oficialismo y peronismo enfrentan posturas sobre las mayorías necesarias, en una agenda que también incluye el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y acuerdos internacionales.

Una sesión que se presume sumamente complicada es la convocada en el Senado para este jueves a partir de las 11. La reunión, postergada la semana pasada, tiene un temario en el que resalta el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada; que cuenta con convenios internacionales y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

Tiene también acuerdos diplomáticos y judiciales, pero que arrancará con una gran discusión reglamentaria que se llevará su buen tiempo y está vinculada a los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros. Esta instancia, que invoca el artículo 101 de la Constitución Nacional, incluye el tratamiento de una moción de censura/remoción, que deberá ser resuelta en el inicio de la sesión y en la que confrontarán dos tesituras: por un lado, la de decidir por mayoría absoluta la interpelación al jefe de Gabinete, y la que establece que por tratarse de proyectos sin dictámenes debe ser tratada sobre tablas por lo que antes tendrá que ser autorizada esa instancia por los dos tercios del Cuerpo.

El peronismo encabezado por José Mayans ha prometido mantener la tesitura acordada en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles de la semana pasada, recordando que en esa oportunidad la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, coincidió con el peronismo respecto de que ese tema no amerita el tratamiento habitual de cualquier proyecto.

Gobierno mediante, el oficialismo cambió de parecer y tratará de imponer junto a los aliados la postura de que hacen falta dos tercios, de lo contrario deberá pasar por comisión la próxima semana, informó Parlamentario.

En el acta que circula con los detalles de la sesión de este jueves figura respecto de los pedidos de interpelación que los mismos han sido girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y deben tramitarse mediante proyectos de resolución en los términos de los artículos 124 y 129 del Reglamento del Senado. El procedimiento ordinario requiere el giro a la comisión y la emisión del dictamen de comisión. Atento a ello, recién podría llevarse al recinto con no menos de siete días de anterioridad a la sesión en que se trate.

Según lo resuelto en la segunda reunión de Labor Parlamentaria se estableció que ante la falta de dictamen de comisión, el tratamiento del proyecto de resolución en el recinto solo podrá habilitarse mediante una moción de sobre tablas, aprobada por las dos terceras partes de los votos emitidos.

Será una larga discusión que tendrá lugar en la primera parte de la sesión, según está establecido. Luego será el momento de discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y a continuación una serie de convenios internacionales. Seis en total.