Cayó la sesión del Senado: no se trató el caso Adorni, tampoco la ley de inviolabilidad de tierras

El bloque de La Libertad Avanza dejó caer la sesión convocada para este jueves en el Senado, al bajar los senadores al recinto pero no sentarse en sus bancas. O mejor dicho, al levantarse de las mismas cuando Patricia Bullrich se apersonó y dio la orden. De esta manera, la fuerte discusión que se esperaba sobre la interpelación y posible moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó trunca.

Con 25 presentes registrados, de los bloques de la oposición dialoguista, aliados de LLA, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por levantada "inmediatamente" la sesión al haberse cumplido el plazo de espera y no haber quórum, informó Parlamentario.

Sin embargo, los oficialistas estaban dentro del recinto, pero la jefa del bloque les pidió que se mantuvieran parados. Por obvias razones, el peronismo ni se asomó: no bajan a dar número en sesiones convocadas por el oficialismo, algo que luego explicaron ante la prensa. Si bien querían discutir la situación de Adorni, se oponen rotundamente al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que era parte del temario. Más tarde, hubo acusaciones cruzadas, cuando Bullrich afirmó que no tenían por qué sentarse si tampoco estaban los opositores, que eran los que querían tratar la interpelación.

De esta manera, LLA le "salvó las papas" nuevamente al jefe de Gabinete -investigado por enriquecimiento ilícito- pero a costa de resignar su agenda parlamentaria. Esta semana se dio una situación inversa en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y aliados frustraron las intenciones de la oposición más dura, mientras que se pudieron aprobar proyectos clave para el Gobierno, como Súper RIGI y acuerdo con holdouts.

La previa de la (no) sesión había estado marcada por idas y vueltas, con dos reuniones de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo primero dijo una cosa y luego otra respecto de las mayorías necesarias para aprobar la interpelación, con posible moción de censura, al ministro coordinador, según la instancia prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

El peronismo encabezado por el senador José Mayans había prometido mantener en el recinto la tesitura acordada en la primera reunión de Labor, el miércoles de la semana pasada, cuando la propia Bullrich coincidió con la oposición respecto de que ese tema no ameritaba el tratamiento habitual de cualquier proyecto. En ese momento se interpretó que el artículo de la 101 de la CN es "operativo" y, por ende, la mayoría absoluta establecida allí bastaba, es decir, la mitad más uno del Cuerpo, esto es 37, para aprobar la interpelación.

Gobierno mediante, el oficialismo cambió la posición y Bullrich (quien ha marcado sus fuertes diferencias con Adorni) llamó a los aliados a nueva reunión de Labor, a la que no fue el interbloque peronista. Allí se rectificó el acta y se dejó establecido la interpretación de que todo proyecto de resolución que proponga tal cosa debe pasar primero por comisión o, caso contrario, habilitarse sobre tablas con dos tercios de los votos.

Mientras tanto, el bloque Pro sumó también un proyecto de interpelación y eventual moción de censura. Con dos senadores (pues una está de licencia por maternidad), la bancada amarilla metió presión en el Senado, a contramano de la postura que tuvieron sus correligionarios en la Cámara de Diputados, donde esta semana no hubo quórum para tratar el tema.

La interpelación pedida por el peronismo tenía fecha para el 2 de julio, cuando estaba previsto que Adorni asista a brindar su primer informe de gestión ante la Cámara alta. Sin embargo, Bullrich le recomendó que no lo haga, pero el funcionario salió a decir que seguía dispuesto.

En un nuevo capítulo de la polémica, que mantiene al Gobierno hace más de tres meses en una encerrona por la decisión del presidente y su hermana de sostener a Adorni en el cargo, finalmente no hubo sesión este jueves. Una sesión que nadie quería.

Además de inviolabilidad de la propiedad privada, quedaron sin tratarse una serie de acuerdos diplomáticos y judiciales, acuerdos internacionales y un proyecto sobre Tucumán y el 9 de Julio.