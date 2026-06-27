Inminente salida de Manuel Adorni: el presidente Javier Milei prepara el anuncio y decide quién lo reemplazará

El gobierno nacional atraviesa horas de definición sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien saldría de su cargo en medio de fuertes acusaciones judiciales y ya sin respaldo en el corazón libertario.

Este viernes comenzaron a crecer los rumores, luego de que le soltaran la mano la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. La interna entre ambos quedó de lado por un rato y lograron coincidir en algo: la situación de Adorni es insostenible.

Mientras las versiones se incrementaban, Milei emprendía regreso al país tras su paso por Madrid, España. La llegada del mandatario a la Argentina era un paso clave antes de confirmar la decisión, ya que se espera una última reunión con Adorni en Olivos, publicó el portal de la agencia periodística Noticias Argentinas.

Con su suerte casi sellada, el anuncio se prepara para este fin de semana y no se descarta que se produzca este mismo sábado, en coincidencia con el tercer partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial 2026.

Milei intentó durante meses que el tema Adorni saliera del dentro de la escena, pero no tuvo éxito. La inminencia del avance de los pedidos de interpelación a partir del próximo martes y miércoles en el Congreso obligan a sacar al jefe de Gabinete para liberar la presión sobre el gobierno.

La renuncia del titular de ministros facilitará que el caso solo se mantenga en las vías judiciales y se pueda despejar la arena política, ya que no quedarán herramientas constitucionales para que la oposición lleve el debate al Congreso.

En Casa Rosada la salida de Adorni será presentada como una decisión “personal” del jefe de Gabinete. Admitir que fue “echado” no encajaría con el relato oficial que dice creer su versión de los hechos.

Reuniones y un reemplazo encaminado

Mientras Milei volaba de regreso al país, en Casa Rosada su hermana mantenía varios encuentros clave. Estuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Santilli ingresó por explanada en la tarde noche del viernes para hablar con Karina Milei en su despacho. Luego se lo vio junto a Ignacio Devitt, al que algunos señalan que podría ser ministro del Interior si “El Colo” queda como jefe de Gabinete. Por estas horas, es el que corre con ventaja para quedarse con el puesto, señaló el portal de la agencia periodística Noticias Argentinas.

El actual ministro cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo y el visto bueno de Karina Milei. Entre las ventajas, se le valora la relación con los gobernadores y también tiene buen vínculo personal con Milei, que tendrá la última palabra.

Sin embargo, no se puede descartar al canciller Pablo Quirno, que también pasó este viernes por Casa Rosada.

Otro de los nombrados en la lista de posibles reemplazantes es el presidente de YPF, Horacio Marín, y también aparece la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con menos chances, ya que anticipó que no está interesada en asumir ese rol.