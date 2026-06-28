Con la designación del secretario de Prensa, 13 políticos del PRO ocupan cargos clave en el gabinete de Milei

El desembarco de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa profundizó la presencia de exfuncionarios de Pro en la administración de Javier Milei. Hoy, son al menos 13 los integrantes del gabinete libertario de primera y segunda línea que se desempeñaron bajo gestiones macristas o del sello amarillo.

Cuando La Libertad Avanza (LLA) llegó a la Casa Rosada en 2023, el número de carteras con rango ministerial quedó reducido a diez. Hoy, el 60% de ellas están encabezadas por figuras que ocuparon roles clave durante las gestiones macristas en la ciudad de Buenos Aires y Nación.

Pese a que la actual relación entre Milei y el jefe de Pro, Mauricio Macri, no atraviesa por su mejor momento, también hay una fuerte presencia de exfuncionarios amarillos en secretarías clave, como es el caso de Ignacio Devitt, cuyo nombre se menciona para secundar al nuevo jefe de gabinete tras la salida de Manuel Adorni.

Buena parte del equipo económico de Javier Milei recupera funcionarios de la presidencia de Mauricio Macri. Tanto Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, como Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, tuvieron un fuerte protagonismo en la administración del titular de Pro. Se desempeñaron como presidente del Banco Central (2015-2018) y ministro de Finanzas, respectivamente.

En esta última dependencia, convivía con Caputo el ahora ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien ejercía como jefe de gabinete de Finanzas. También ocupó el cargo de director del Banco Central bajo la administración del actual titular del Palacio de Hacienda, publicó el diario La Nación.

El ahora presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, es otro de los agentes del área económica que se repiten. Durante la gestión de Macri en Casa Rosada, se desempeñó como subsecretario de Financiamiento y secretario de Finanzas.

Alejandra Monteoliva, que, desde diciembre del año pasado encabeza el Ministerio de Seguridad tras la salida de Patricia Bullrich para asumir como senadora nacional, integró la misma cartera durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional. Entre 2015 y 2019, trabajó bajo el ala de la actual líder del bloque oficialista en la Cámara alta, como Directora Nacional de Operaciones de Seguridad.

Bullrich, aunque ya no forma parte del gabinete, sigue ostentando un rol protagónico dentro del armado político del oficialismo. Con Milei distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y en calidad de presidenta del bloque violeta, la exministra actúa como la principal articuladora de la estrategia libertaria en la Cámara alta. Es, además, una posible candidata de LLA en CABA.

Otros dos ministros salieron de la órbita de la capital federal, donde Pro gobierna desde hace 20 años. Se trata de Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Diego Santilli, que en noviembre pasado asumió como ministro del Interior de Milei y ahora, con la salida de Adorni, se encamina a convertirse en jefe de gabinete, señaló el diario La Nación.

El titular de la cartera judicial fue, hasta antes de asumir su rol a nivel nacional, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, cargo al que accedió por impulso del exalcalde Horacio Rodríguez Larreta y con el respaldo del operador judicial del macrismo Daniel “Tano” Angelici.

Santilli, por su lado, acumula una amplia trayectoria en las administraciones amarillas de la Ciudad: fue ministro de Ambiente y Espacio Público (2013-2015) y de Justicia y Seguridad (2018-2021), además de acompañar a Rodríguez Larreta como vicejefe de gobierno entre 2015 y 2021. Hoy, pese a su incorporación al gabinete de Milei y su afinidad con La Libertad Avanza (LLA) −podría llegar a ser el candidato a gobernador bonaerense del partido violeta en el 2027−, continúa afiliado a Pro.

Bajo su mando en el Ministerio del Interior, también tallan figuras que participaron de las gestiones del sello amarillo. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Coria: el exministro de Seguridad porteño de Rodríguez Larreta se desempeña actualmente como secretario de Interior.

Según publicó el diario La Nación, con la renuncia de Adorni tras las sucesivas revelaciones sobre su patrimonio, Santilli se encamina a ser ministro coordinador, cargo en el que estaría secundado por Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno. Su desembarco en el sector público precede a la irrupción de Milei en la política: Devitt supo militar en la juventud de Pro y se desempeñó como director de Personería Jurídica y Entidades Intermedias de Vicente López durante la gestión municipal de Jorge Macri. También tiene pasado en el sector privado.

Además de Devitt, al nivel de las secretarías, el gobierno de Milei también cuenta con una fuerte presencia de exfuncionarios de Pro. El caso más reciente es el del nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Rodríguez. Pese a que ya venía trabajando cerca de la cúpula libertaria como gerente de Medios de la petrolera YPF, anteriormente trabajó codo a codo con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti: ofició como subsecretario de prensa y nuevos medios del municipio.

Como publicó el diario La Nación, el flamante funcionario tendrá, junto al nuevo vocero Adrián Ravier, un rol central para mejorar la relación del gobierno con la prensa, así como también volver a darle visibilidad a las tareas de los ministerios, que perdieron centralidad tras el estallido del caso Adorni.

En Lanús, Fernández compartió tareas con otro alto funcionario violeta: Diego Kravetz, actual subsecretario de Inteligencia de Estado, fue la mano derecha de Grindetti en ese municipio, al que reemplazó como intendente interino, pero también fue secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, al inicio de la gestión de Jorge Macri, además de legislador porteño.

María Ibarzabal Murphy es otro de los engranajes clave de la Casa Rosada con pasado en gestiones de Pro. La actual secretaria de Legal y Técnica de LLA cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito privado, pero ya había transitado el sector público de la mano del expresidente Macri, cuando trabajó en la Procuración del Tesoro Nacional (jefatura de todos los abogados del estado) bajo el mando de Bernardo Saravia Frías.

Ibarzabal tuvo un rol clave en la elaboración y sanción de la Ley Bases, promulgada a mediados de julio del año pasado. En abril, cuando se conoció que la Justicia norteamericana había fallado favorablemente para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el Presidente reivindicó el trabajo, entre otros, de la funcionaria del área legal, a quien define como su “cerebro” en materia jurídica.

Los secretarios de Cultura y Educación de Milei, Leonardo Cifelli y Carlos Torrendell, son otras figuras que desfilaron por áreas del estado bajo dominio de Pro. Según consta en su perfil de Linkedin, el primero trabajó como jefe de gabinete del Ministerio de Cultura porteño, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, durante el primer mandato de Rodríguez Larreta al frente del Ejecutivo.

Torrendell, en tanto, ejerció como coordinador y asesor en Planeamiento Educativo y en Formación Docente del Ministerio de Educación, tanto bajo la administración de Mauricio Macri como del ahora legislador porteño de Volvamos Buenos Aires.