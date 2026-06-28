Manuel Adorni renunciará también al directorio de YPF y Milei define al nuevo jefe de Gabinete

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejará su cargo en el directorio de YPF, que tenía desde el 30 de enero, con un salario asignado de alrededor de 95 millones de pesos, que no cobraba por ser funcionario nacional. Mientras tanto, el presidente Javier Milei define al sucesor: podría anunciar al nuevo ministro coordinador esta misma tarde a través de sus redes sociales.

“La decisión está tomada”, dijeron a este medio fuentes del Gobierno acerca del alejamiento de Adorni de alejarse de la petrolera con control estatal. Y aclararon que se formalizará “la semana que viene”. “El jefe de Gabinete entrante lo va a reemplazar también en ese lugar”, indicaron.

Adorni soltó la jefatura de gabinete, presentó su dimisión y la publicó en su cuenta oficial de X. Pero, la oposición reclamó en las últimas horas que Adorni debía dejar el directorio de YPF para no quedarse con una suerte de “premio” consuelo al salir de la Casa Rosada, publicó el diario La Nación.

El candidato más firme para reemplazarlo en la jefatura de Gabinete es Diego Santilli, actual ministro del Interior. Pero esa decisión aún no fue oficializada. Se espera que el presidente Javier Milei lo difunda esta misma tarde a través de las redes sociales.

La permanencia de Adorni como jefe de los ministros desató una discusión interna en el Gobierno desde marzo, cuando la Justicia posó su lupa sobre su crecimiento patrimonial a partir de viajes costosos, la compra de un departamento en Caballito y de una casa en el Country Indio Cuá.

La presentación ante el Senado de su informe de gestión, que suspendió la jefa de la bancada del senado, Patricia Bullrich, y su inminente interpelación reclamada por la oposición y por los aliados, gatillaron su salida del gabinete.

Bullrich fue una de las críticas más acérrimas de la decisión de Adorni de postergar la presentación de su declaración jurada y luego de mantenerlo en el cargo a pesar de las novedades judiciales y la dificultad del ahora exjefe de gabinete para explicar sus movimientos de dinero. De hecho, tras la publicación de la renuncia de Adorni, ella escribió: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

La salida del hasta el sábado jefe de Gabinete vendrá acompañada de otros cambios. Tal como publicó el diario La Nación, además del ascenso de Santilli, está prevista la promoción de Ignacio Devitt, que estaba como secretario de Asuntos Estratégicos. Sería el número dos del nuevo jefe de Gabinete y absorbería las funciones del ministerio del Interior, que hoy ocupa el dirigente de PRO.

El directorio de YPF

En el actual directorio de YPF figuran, además de su presidente, 11 cargos de directores titulares, entre los que se ubican tres que pasaron por el gabinete: Adorni, Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Hay, además, seis directores suplentes.

Francos se involucró en su cargo de director titular desde que se apartó de la jefatura de gabinete en octubre de 2025, tras las elecciones legislativas nacionales de medio término. En ese momento, junto a Catalán, Francos se encargaba de manejar la relación con las provincias (venía del ministerio del Interior). Pero la tensión interna entre el sector de Karina Milei y Santiago Caputo lo desgastó. Por eso, ahora se quedó en la petrolera al igual que Catalán.