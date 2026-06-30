Ravier debutó como vocero presidencial con una extensa conferencia donde detalló los logros del gobierno

El Gobierno nacional inició una nueva etapa en su estrategia comunicacional. Tras la salida de Manuel Adorni del rol de vocero y su posterior renuncia como Jefe de Gabinete, su sucesor, el economista Adrián Ravier, brindó este martes su primera conferencia de prensa abierta a preguntas en la Casa Rosada.

Este debut de Ravier se produce en un escenario de profunda tensión entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores de prensa, marcado por drásticas modificaciones operativas dentro de Balcarce 50. La medida más severa se tomó a fines de la gestión de Adorni, cuando la Secretaría de Comunicación y Medios dispuso el cierre de la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada. La decisión se justificó bajo un nuevo protocolo de seguridad institucional, luego de que el oficialismo denunciara que un trabajador de prensa había ingresado al palacio gubernamental utilizando lentes con cámara espía.

En el inicio de su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier agradeció al Presidente Javier Milei por haberlo designado en el cargo y aseguró que asume la responsabilidad “con humildad y compromiso”. “Quiero agradecerle al Presidente de la Nación, Javier Milei, por la confianza que ha depositado en mí designándome como su vocero presidencial. Asumo este compromiso con humildad y responsabilidad”, expresó.

Asimismo, el funcionario le deseó “el mayor de los éxitos” a Diego Santilli, quien asumirá formalmente como jefe de Gabinete este martes a las 17:30 durante una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El vocero sostuvo que Santilli cuenta con “amplio oficio político” y resaltó el trabajo que desarrolló al frente del Ministerio del Interior fortaleciendo el vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Además, explicó que el nuevo jefe de Gabinete absorberá también las funciones del Ministerio del Interior y afirmó que esta designación marca “una nueva etapa política” para la administración de Javier Milei.

“Se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, la más ambiciosa desde el retorno de la democracia”, aseguró.

Asistencia argentina tras el terremoto en Venezuela

Entre los primeros temas que abordó, el vocero informó que la Argentina continúa desplegando ayuda humanitaria en Venezuela luego del terremoto que afectó al país días atrás y aseguró que se trata de uno de los países latinoamericanos que más colaboración brindó.

Precisó que desde el viernes fueron enviadas tres aeronaves, especialistas en distintas áreas, equipamiento y medicamentos para asistir a las zonas afectadas. También puso en valor el trabajo realizado por la Armada Argentina durante la misión humanitaria y destacó especialmente la participación del perro rescatista Bart.

Según detalló, el animal logró rescatar con vida a dos niños atrapados bajo los escombros, colaboró en la localización de una estructura colapsada y permitió recuperar otros seis cuerpos. “Quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor”, afirmó.

Además, informó que la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería continúa trabajando en Venezuela para asistir a los argentinos afectados por el terremoto y a sus familiares.

Según el último relevamiento oficial:

- Se confirmó la muerte de seis ciudadanos argentinos.

- Permanecen ocho solicitudes de búsqueda de personas cuyo paradero aún se desconoce.

- Una persona permanece hospitalizada.

- La Cancillería recibió 235 solicitudes de asistencia a través de correo electrónico y líneas telefónicas para resolver distintas situaciones vinculadas a la emergencia.

En tanto, Ravier anunció que este martes partirá un nuevo operativo de asistencia hacia Venezuela a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para reforzar la ayuda tras el terremoto.

La carga incluirá cinco palets de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. Además, viajarán dos perros especializados en búsqueda y rescate junto a sus guías.

También se incorporarán 38 efectivos para ampliar la capacidad operativa argentina en las zonas afectadas.

Situación de la economía

Al pasar a la agenda económica, el vocero presidencial afirmó que la Argentina atraviesa un “doble punto de inflexión”: uno respecto de la historia económica del país y otro en relación con el propio programa de estabilización del Gobierno.

Sostuvo que, tras “prácticamente medio siglo de estancamiento”, la gestión de Javier Milei busca recuperar el protagonismo económico de la Argentina mediante el ordenamiento de la macroeconomía, la apertura al mundo y la firma de acuerdos internacionales.

“Hoy la idea del Presidente Javier Milei es recuperar ese protagonismo y para eso estamos volviendo al mundo y ordenando la macroeconomía”, señaló.

Durante su exposición, realizó un repaso de la historia económica desde el regreso de la democracia y sostuvo que los anteriores ciclos de crecimiento terminaron en crisis.

Mencionó la hiperinflación de los años 80, la crisis de la convertibilidad en 2001-2002 y cuestionó los modelos económicos de los gobiernos posteriores por, según afirmó, haber impulsado expansiones sostenidas por el déficit fiscal o el estímulo del consumo.

En ese marco, aseguró que el crecimiento actual “no está basado en los fundamentos de otros procesos”, sino en el equilibrio fiscal, monetario y cambiario, la apertura económica y el aumento de las exportaciones.

“Se rompió una década de estancamiento económico”

Como parte de su análisis, Ravier sostuvo que desde la llegada de Javier Milei “se rompió” el ciclo de más de una década de estancamiento económico que, según explicó, caracterizó a la Argentina desde 2011.

Como respaldo, citó la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y afirmó que la tendencia muestra un crecimiento cercano a 10 puntos del PBI desde el primer semestre de 2024, luego de la corrección cambiaria implementada al inicio de la gestión.

Además, aseguró que las proyecciones del mercado anticipan que el crecimiento continuará durante los próximos años gracias a los “fundamentos macroeconómicos” del programa económico.

“Por primera vez en mucho tiempo vamos a mostrar tres años de expansión continua de la actividad económica”, afirmó.

El vocero aseguró que el crecimiento de la economía no depende únicamente de la minería, la energía y el agro, sino que también comienzan a ganar protagonismo otros sectores.

Entre ellos mencionó los servicios profesionales exportables, las exportaciones de pymes, la actividad financiera, el comercio y la industria, que, según indicó, también muestran señales de recuperación.

Como uno de los primeros indicadores económicos destacados, informó que mayo registró un récord histórico en la producción de petróleo, con 903.700 barriles diarios. Según precisó, ese volumen representó un incremento interanual del 19,6%, en línea con el crecimiento que el Gobierno atribuye al desarrollo del sector energético y al programa económico oficial.

También informó que Vaca Muerta explicó el 69% de la producción nacional de petróleo, con 95,4 millones de metros cúbicos diarios, lo que calificó como un nuevo récord histórico.

En paralelo, señaló que la producción de gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento del 11,4% mensual y del 6% interanual.

Según sostuvo, estos resultados son consecuencia de una política destinada a potenciar los recursos energéticos del país y recordó que, durante gobiernos anteriores, la Argentina llegó a destinar más de 5.000 millones de dólares a la importación de energía.

“Hoy no solo somos superavitarios, sino que esa fuente de divisas proviene de las inversiones en el mercado energético”, afirmó.

En ese contexto, el vocero confirmó la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el séptimo destinado al sector energético.

La iniciativa se desarrollará en la provincia de Neuquén, en el área Rincón de Aranda, y estará orientada a la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, incluyendo la perforación de nuevos pozos y la construcción de infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción.

El proyecto contempla una inversión de 4.521 millones de dólares, la creación de 715 empleos directos y 500 indirectos durante la etapa de construcción, y de 62 puestos directos y 456 indirectos cuando entre en operación.

Según informó, el inicio de las actividades está previsto para el primer trimestre de 2027.

Récord de exportaciones agroindustriales

Como parte de su exposición de logros económicos, el vocero aseguró que entre enero y mayo de 2026 la Argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones agroindustriales. Durante ese período se exportaron 53 millones de toneladas, con un incremento del 18% en volumen y del 17% en valor respecto del mismo período de 2025.

En total, el complejo agroindustrial generó 22.383 millones de dólares en exportaciones y llegó a más de 130 mercados internacionales. Además, de los 54 complejos exportadores analizados, 35 registraron crecimiento interanual.

También informó que durante los primeros cinco meses del año las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nuevo máximo histórico. Según los datos oficiales, las ventas al exterior crecieron 46% en valor, hasta los 1.765 millones de dólares, y 11% en volumen, con 332.207 toneladas equivalente res con hueso.

Además, destacó el fuerte crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, que aumentaron 151% en volumen y 204% en valor, alcanzando 42.776 toneladas y 355 millones de dólares.

Con estos resultados, Estados Unidos pasó a representar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2% del valor total, consolidándose como el segundo principal destino de la carne vacuna argentina, detrás de China.

Al respecto, sostuvo que la recuperación del mercado ganadero responde a las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei.

Entre ellas enumeró la eliminación de los controles de precios, el levantamiento de las restricciones a las exportaciones, la reducción de cuatro puntos porcentuales en los derechos de exportación, la eliminación de las retenciones para la categoría vaca, la derogación del peso mínimo de faena, la simplificación de los trámites administrativos y el fin de la prohibición para exportar ganado vacuno en pie destinado a faena.

Además, afirmó que la estabilidad macroeconómica brinda mayor previsibilidad para planificar inversiones de largo plazo dentro de la actividad.

Récord para las exportaciones de la economía del conocimiento

El vocero informó que las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento crecieron 12% interanual durante el primer trimestre de 2026 y alcanzaron un récord histórico de 2.639 millones de dólares.

Explicó que el sector ya representa el 53,3% de todas las exportaciones de servicios, frente al 40% registrado una década atrás.

Entre las actividades incluidas mencionó los servicios informáticos, la industria 4.0, la actividad satelital y aeroespacial, la nanotecnología, la biotecnología, los servicios profesionales, la ingeniería, la arquitectura y la producción audiovisual.

Además, destacó que los salarios del sector se ubican, en promedio, 80% por encima de la media de la economía.

El vocero aseguró que la Argentina cuenta con ventajas competitivas, como el nivel de formación de sus recursos humanos, el dominio del inglés y el huso horario compatible con los principales mercados internacionales.

No obstante, sostuvo que el país perdió terreno en los últimos años frente a competidores regionales como Uruguay, Colombia y Chile debido a los desequilibrios macroeconómicos, las restricciones cambiarias y las regulaciones.

En ese marco, afirmó que el Gobierno busca revertir esa situación mediante la normalización de la economía y la eliminación de trabas para impulsar las exportaciones del sector.

Política de equilibrio entre producción y medio ambiente

Sobre el cierre del bloque económico, el vocero sostuvo que la administración de Javier Milei busca compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental.

Como ejemplo, mencionó la modificación de la Ley de Preservación de Glaciares y Zonas Periglaciares aprobada por el Congreso, al considerar que esa reforma permite un equilibrio entre el cuidado del ambiente y el desarrollo de inversiones productivas.

En ese contexto, informó que se reactivaron las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, tras garantizar los fondos necesarios para avanzar con el saneamiento de los pasivos ambientales acumulados durante décadas.

Según explicó, esta etapa es un paso previo para la futura reactivación de la minería de uranio en el país y forma parte de la política nuclear impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Después de décadas de negligencia, se reactivaron las tareas de remediación ambiental del complejo minero Sierra Pintada”, afirmó.

Además, sostuvo que la explotación de uranio constituye una “prioridad absoluta” para fortalecer la industria nuclear argentina y posicionar al país como exportador de este recurso estratégico.

Indicó que la Argentina cuenta con 35.000 toneladas de uranio identificadas y recuperables, además de reservas potenciales en regiones como la Cuenca del Golfo San Jorge, Río Negro y Santa Cruz.

Asimismo, explicó que el esquema impulsado por el Ejecutivo prevé que el Estado aporte el conocimiento técnico a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras que el sector privado asuma el riesgo de las inversiones.

Educación

Al referirse al área educativa, Ravier aseguró que los estudiantes de sexto grado obtuvieron en las Pruebas Aprender 2025 los mejores resultados en Lengua de la última década.

Adelantó al respecto que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, brindará más detalles durante la jornada y remarcó que la evaluación permite medir el nivel de aprendizaje para orientar las políticas educativas.

Además, sostuvo que las provincias con peores desempeños históricos fueron las que registraron los mayores avances.

En tanto, afirmó que el debate sobre el financiamiento universitario no puede ser el único eje de la política educativa y aseguró que la preocupación del Gobierno está puesta en el ausentismo escolar, el abandono de los estudios y la calidad de los aprendizajes.

También señaló que muchos estudiantes no logran superar el primer año de la universidad por deficiencias en la formación previa.

En ese sentido, recordó que uno de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo fue priorizar la alfabetización y el fortalecimiento de la educación inicial y primaria.

Por otra parte, informó que el programa Formando Capital Humano capacitó a más de 400 personas durante 2026 mediante convenios con empresas como Metrogas, Grupo Mitre y Arcos Dorados. Los cursos abarcaron oficios como plomería, carpintería e instalación de equipos de aire acondicionado.

Además, anunció que continúan abiertas las inscripciones para nuevas capacitaciones, entre ellas instalador de sistemas de vigilancia electrónica e instalador de electrobombas domésticas.

En su detallada exposición, anunció que este martes los aspirantes a las residencias médicas están rindiendo un nuevo examen completamente digital.

Explicó que, por primera vez, la evaluación se realiza mediante tablets individuales con acceso personalizado, cronómetro en pantalla, guardado automático de respuestas, registro de actividad y monitoreo a través de cámaras para reforzar los controles y evitar fraudes.

Según destacó, la Nación es la única jurisdicción que implementa esta modalidad.

Recortes de la motosierra

Antes de abrir la ronda de preguntas, el vocero destacó el avance del plan de reducción del Estado y aseguró que durante mayo se eliminaron 3.014 puestos en la administración pública nacional. Con esa cifra, sostuvo que desde el inicio de la gestión de Javier Milei ya fueron eliminados 71.025 cargos en el sector público.

“El equilibrio fiscal, por el lado de la reducción del gasto público, hizo posible la estabilización económica y el subsecuente retorno del crecimiento”, afirmó.

Señaló que la reducción del empleo público se complementa con programas de retiro voluntario y la reestructuración de organismos estatales. Como ejemplo, indicó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) redujo su estructura un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.

Además, informó que 3.983 trabajadores adhirieron a planes de retiro voluntario en organismos y empresas públicas como Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, ANAC, FAdeA, RTA, ANSES, CNRT, INCAA, INTA y PAMI.

A ello, sumó que la actual gestión disminuyó en un 36% la cantidad de autoridades superiores respecto del gobierno anterior.

Según detalló, la estructura cuenta con:

50% menos Ministerios.

39% menos Secretarías.

32% menos Subsecretarías.

45% menos asesores.

Además, aseguró que el ahorro anual generado por la reducción de personal, estructuras y alquileres supera los 2.505 millones de dólares.

En este marco, destacó que el ahorro generado por el recorte del gasto público permite reasignar recursos hacia áreas prioritarias. Como ejemplo, afirmó que el Hospital Garrahan incorporó nueva tecnología, camas y equipamiento, y destacó que los docentes universitarios recibirán un aumento salarial superior al 28%.

Según remarcó, esas mejoras se financian mediante la reasignación del gasto y no con emisión monetaria o endeudamiento.

Ronda de preguntas

Consultado sobre la salida de Manuel Adorni del Gobierno y el impacto político del caso, el nuevo vocero evitó hacer comentarios sobre la investigación judicial y sostuvo que se trata de una decisión personal del exfuncionario. “Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”, respondió.

Además, remarcó que su función será informar exclusivamente sobre la gestión del Poder Ejecutivo.

Ante una consulta sobre la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y la presencia de funcionarios provenientes del PRO, el vocero negó un cambio de estrategia política y destacó el trabajo conjunto entre ambos espacios.

Recordó que dirigentes como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Diego Santilli forman parte del Gobierno y calificó al PRO como un aliado para impulsar las reformas estructurales en el Congreso.

Además, sostuvo que Santilli aportará experiencia política y fortalecerá el vínculo con los gobernadores para avanzar con la agenda legislativa del Ejecutivo. “Pensamos que Santilli le agrega mucho valor al Gobierno por su relación con los gobernadores y por su capacidad para conseguir acuerdos en el Congreso”, afirmó.

Respecto de las denuncias por presuntas compras realizadas por empleados de la Secretaría de Comunicación con tarjetas personales para Manuel Adorni, el vocero confirmó que el tema está siendo analizado. “Por supuesto, todas estas cosas se están evaluando y se están analizando”, respondió, sin brindar mayores precisiones sobre una eventual investigación administrativa.

Además, adelantó que revisará distintos aspectos del funcionamiento de la sala de prensa y de las conferencias, aunque aclaró que, por el momento, se mantendrá la modalidad vigente.

Funcionamiento de la sala de prensa

Consultado por las restricciones impuestas a los periodistas dentro de la Casa Rosada, el vocero confirmó que la Secretaría de Comunicación y Medios recibió el planteo presentado por los acreditados y que se encuentra evaluándolo. Aclaró que, por el momento, no hay una decisión tomada, aunque anticipó que habrá una definición “a la brevedad”.

Además, defendió el funcionamiento actual de las conferencias y rechazó las críticas sobre una supuesta restricción a la libertad de prensa. “Esta administración siempre ha garantizado el derecho a la información”, sostuvo.

Durante su respuesta, aseguró que desde el inicio de la gestión se realizaron 217 conferencias de prensa y se respondieron más de 2.000 preguntas de periodistas. En ese sentido, cuestionó las afirmaciones sobre una presunta falta de libertad de expresión y comparó el funcionamiento de la Casa Rosada con otras sedes gubernamentales, como la Casa Blanca, donde —según señaló— los periodistas tampoco circulan libremente por el edificio.

No obstante, reiteró que el Gobierno analizará los reclamos presentados por los trabajadores de prensa.

Compra de dólares y contexto electoral

Ante una consulta sobre el aumento de la demanda de dólares por parte de los argentinos, el vocero sostuvo que se trata de un comportamiento asociado a la incertidumbre que históricamente generan los procesos electorales.

Según explicó, el equipo económico trabaja para “blindar” la economía frente a esos escenarios mediante el fortalecimiento de las reservas internacionales y el mantenimiento del equilibrio fiscal.

“Cada año electoral es difícil en la Argentina. El equipo económico se está adelantando a esos hechos todos los días”, afirmó.

En ese marco, señaló que el Gobierno ya alcanzó la meta de incorporar 10.000 millones de dólares en reservas, un objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional para 2026.

Además, sostuvo que el fortalecimiento del balance del Banco Central permitirá reducir los riesgos financieros, mejorar las condiciones de financiamiento y brindar mayor previsibilidad para las inversiones.

También enumeró como pilares del programa económico el equilibrio fiscal, las reformas estructurales, la desregulación de la economía y los acuerdos comerciales internacionales.

Sobre el cierre de su respuesta, el vocero respaldó las proyecciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que las condiciones macroeconómicas permiten anticipar un fuerte proceso de crecimiento. Además, afirmó que la continuidad de las reformas, la apertura comercial y la estabilidad económica permitirán consolidar la expansión de la actividad durante los próximos meses.

Al ampliar su respuesta sobre la demanda de divisas, el vocero sostuvo que la compra de dólares por parte de las familias responde a la historia económica del país y a la desconfianza generada por décadas de inflación, devaluaciones y crisis cambiarias. “Creo que es natural, en escenarios donde hemos tenido tanta inflación, tantas devaluaciones y tantos defaults, que la gente tome la precaución de comprar dólares”, afirmó.

No obstante, destacó que actualmente existen alternativas de inversión en pesos que ofrecen mayores rendimientos y remarcó que, tras el levantamiento de las restricciones cambiarias, los argentinos pueden elegir libremente en qué moneda ahorrar, invertir o contratar.

También aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno, como el blanqueo de capitales y la denominada “ley de inocencia fiscal”, favorecieron el ingreso de dólares que permanecían fuera del sistema bancario.

Según explicó, ese proceso transforma el atesoramiento en ahorro financiero, lo que permite ampliar el crédito y favorecer la inversión. “Ese ahorro es lo que necesitamos para que haya más inversión y bajen las tasas de interés”, sostuvo.

Si bien reconoció que existen preocupaciones por los niveles de consumo y de actividad económica, aseguró que la normalización del crédito permitirá revertir esa situación. Explicó que, a medida que continúe descendiendo la inflación, también bajarán las tasas de interés, lo que impulsará el financiamiento, las inversiones, el consumo y la creación de empleo.

En ese sentido, destacó que el último índice de inflación fue del 2,1% y señaló que las proyecciones privadas anticipan que el próximo dato podría perforar el 2% mensual.

En tal sentido, que el fortalecimiento de las reservas internacionales, la reducción de los pasivos del Banco Central y los acuerdos alcanzados con organismos multilaterales disminuyen el riesgo de inestabilidad durante el próximo proceso electoral.

Además, recordó que el Gobierno mantiene líneas de respaldo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, aunque consideró que probablemente no sea necesario utilizarlas. “Pensamos que eso no va a ser necesario justamente porque se están tomando las medidas económicas correctas para fortalecer a la Argentina”, afirmó.

Al cerrar su respuesta, el funcionario utilizó una metáfora para describir la evolución del programa económico. “Estábamos en terapia intensiva, ya nos pusimos de pie. Todavía no estamos corriendo, pero queremos crecer”, expresó al defender la estrategia económica del Gobierno y sostener que el proceso de recuperación continuará durante los próximos meses.

Fuente: Perfil