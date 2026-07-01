Finalmente Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF

Luego de dejar la jefatura de Gabinete por la investigación en su contra, el ex funcionario ahora oficializó su dimisión en la empresa estatal, que deberá ser puesta a consideración por los accionistas.

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, reza el breve texto dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

En las horas posteriores a la renuncia de Adorni al cargo de jefe de Gabinete, envuelto en una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, se había especulado con la posibilidad de que el contador devenido periodista mantenga su silla en el directorio de YPF. Sin embargo, desde el Gobierno habían insistido que renunciaría a este cargo también.