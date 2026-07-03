Reforma electoral: el Gobierno nacional analiza reinstaurar las listas colectoras para eliminar las PASO

Con el objetivo de eliminar las PASO, el gobierno de Javier Milei busca aprobar cuanto antes la reforma electoral y está puliendo la propuesta de volver al antiguo esquema de las listas colectoras para conseguir el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores en el Congreso. La idea choca con la “modernización” y la “simplificación” que se buscó con el fin de las “listas sábana” y su reemplazo por la Boleta Única en Papel.

El proyecto de reforma electoral que envió al Senado propone la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias; pero la mayoría de los bloques dialoguistas se resisten a prescindir de una herramienta que ayuda a la oposición a ordenarse y resolver sus internas.

La propuesta de volver a las listas colectoras es “parte de los cambios y las negociaciones con los gobernadores” que llevan adelante hace varios meses el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo Menem. En las últimas horas se empezó a diseñar el borrador del capítulo que ofrecerían meter en el proyecto de reforma electoral.

¿Qué son y cómo funcionan las listas colectoras?

El mecanismo de las colectoras permite que distintas listas de candidatos para una categoría menor (por ejemplo, de diputados) se "enganchen" o "adhirieran" a una única lista de una categoría superior (como la de presidente o gobernador).

De esta forma, en cualquier provincia el candidato a presidente puede llevar una lista de diputados nacionales de su propio espacio y también otras de partidos políticos distintos, como puede ser el del gobernador u otro.

Así una candidatura presidencial como sería la de Milei para ir por su reelección, suma a sus propios votos, los de otros sectores políticos, como podría ser la UCR, el PRO o un partido/frente provincial como el de Misiones o Corrientes, si éstos deciden colgar su lista de diputados de la boleta del Presidente.

En este esquema la candidatura presidencial también tracciona votos para esos partidos. Por eso la Casa Rosada lo plantea como una alternativa a las PASO, dado que les ofrece la posibilidad a los gobernadores de ganar en sus distritos y meter a sus diputados en el Congreso sin constituir una alianza formal, lo que también vale para la UCR o al PRO.

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei.

Un sistema viejo dentro de uno nuevo

Luego de que La Libertad Avanza dejara trascender que ya se está elaborando un borrador sobre esta propuesta, la gran duda que recorre por estas horas los despachos del Senado es cómo se implementará este sistema con la nueva Boleta Única en Papel, donde las listas de candidatos de todos los espacios van en la misma papeleta y el votante marca con un tilde la que quiere elegir.

En rigor, las listas colectoras son un viejo recurso de la política. Por caso, en 2011 Cristina Fernández llevó pegada a su boleta llevaba la candidatura a gobernador bonaerense de Daniel Scioli y también la de Martín Sabbatella. Ambos competían entre sí, pero sumaban votos para la lista de la entonces Presidenta. Pero en esa elección aún se usaban las listas partidarias diferenciadas o “listas sábana”.

En 2019 el entonces presidente Mauricio Macri prohibió este sistema mediante el decreto 259/2019, con el argumento de que generaban "confusión en el electorado" y una competencia desigual. Meses después, el gobierno de Alberto Fernández dio marcha atrás con algunas restricciones de aquel decreto, pero las colectoras no se restablecieron por completo a nivel nacional.

Milei quiere ahora reinstalar ese sistema para ganar apoyo a la reforma electoral en el Congreso y facilitar alianzas con otros espacios, según cada provincia, pero en el Senado reconocen que puede ser difícil de implementar con la Boleta Única. A priori, se intuye que podría hacer más grande la boleta porque la foto de un mismo candidato presidencial se repetiría pero con distintas "tiras" de diputados.

Si bien es apenas una hipótesis que manejan en algunos despachos mientras esperan el texto que les mandaría el Gobierno, ese esquema no parece hacer juego con la "simplificación" que se pretendió ofrecer a los votantes con la recién nacida Boleta Única para elecciones nacionales.

¿Cómo funcionarían las colectoras que diseña el Gobierno?

Más allá de esa duda, que no es menor, el oficialismo dejó trascender que ofrecerá a los gobernadores suspender (ya no eliminar) las PASO de 2027 e incorporar las colectoras solo para la elección de diputados nacionales. A diferencia de las PASO, no llevarán a la integración de una única lista, sino que cada cual preservará sus votos y, por tanto, sus bancas ganadas.

Por ese motivo, no incluiría a la lista de senadores nacionales porque abriría el riesgo para el oficialismo de perder escaños en la Cámara alta, dado que cada provincia elige solo tres representantes a razón de dos por el espacio ganador y uno para el que sale segundo.

Además, deslizan que solo se permitiría una lista colectora por cada espacio político. Es decir, La Libertad Avanza podría llevar su nómina de libertarios puros y una más. No obstante, circula también la versión de que podrían permitir hasta dos. Todo está aún en elaboración y en el Senado los bloques dialoguistas no quieren anticiparse, sobre todo porque saben que es a ellos a quien apunta el Gobierno.

La reforma electoral se trabó en el Senado precisamente por la resistencia de los dialoguistas a eliminar las PASO. Tanto la UCR como el PRO le ofrecieron al Gobierno, en cambio, ir a un sistema de primarias opcionales donde los partidos con una única lista de candidatos no estarían obligados a competir y los electores deberían anotarse en un registro para votar en la primaria de un frente político.

Esa propuesta fue presentada como proyecto alternativo por el jefe del bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi. Sin embargo, esa idea no terminó de seducir a la Casa Rosada, cuyo mayor interés es evitar que en 2027 haya PASO. El problema con el que se encontraron es que sin los 10 senadores de la UCR les sería casi imposible alcanzar los 37 votos que necesitan.

La oferta de reinstaurar las listas colectoras busca atraer a los radicales, con la idea de que se beneficiarían de colgar una lista de diputados propia de la candidatura de Milei en la provincia de Buenos Aires, la que más elige y donde perdieron varias bancas en los últimos comicios. Con el PRO, en cambio, los libertarios confían en lograr una alianza bajo el mismo sello en el territorio bonaerense según indicaron a iProfesional fuentes oficialistas al tanto del armado.

El gobierno de Milei también aspira a que las colectoras eviten el desdoblamiento de varias provincias para elegir gobernador, dado que podrían llevar una lista propia y colgar otra de la candidatura presidencial, según entienden en base a la idea que echó a circular el oficialismo de cara a las negociaciones del Senado.