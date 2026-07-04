Karina Milei repartió sonrisas y saludos en Misiones: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

La secretaria general de la Presidencia inauguró la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en esa provincia norteña y llamó a fortalecer el armado político oficialista para mantener el poder en 2027. Los detalles.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado 4 la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en Posadas, Misiones, y dejó una de las definiciones políticas más fuertes del oficialismo de cara al próximo turno presidencial. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", afirmó ante militantes y dirigentes del espacio.

El acto se realizó en el Hotel Julio César de la capital misionera y formó parte de la estrategia de La Libertad Avanza para consolidar su estructura partidaria en las provincias mediante la formación de cuadros políticos y técnicos. Junto a Karina Milei estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de LLA Misiones, Adrián Núñez; el diputado nacional Diego Hartfield y la diputada nacional Maura Gruber.

Desde el escenario, la también presidenta nacional de La Libertad Avanza agradeció el respaldo electoral recibido por el espacio y sostuvo que el crecimiento del oficialismo fue posible gracias al apoyo obtenido en las urnas.

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó.

La apuesta de La Libertad Avanza para fortalecer su estructura política

Durante su discurso, Karina Milei explicó que la Escuela de Dirigentes forma parte del plan de expansión territorial de La Libertad Avanza, con el objetivo de formar militantes y futuros dirigentes que defiendan las ideas del oficialismo en todo el país.

"La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", sostuvo la funcionaria.

El lanzamiento en Misiones se suma a otras experiencias similares impulsadas por el espacio libertario durante los últimos meses. La iniciativa busca unificar criterios de formación política y preparar dirigentes para la gestión pública y las futuras campañas electorales, en línea con la estrategia partidaria diseñada por Karina Milei para consolidar el armado nacional con vistas a las elecciones de 2027.

La dirigente libertaria cerró su intervención con un mensaje dirigido a la militancia, al convocarla a involucrarse activamente en el crecimiento del espacio. "Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta", manifestó.

Por su parte, Martín Menem destacó el trabajo de la secretaria general en la construcción política de La Libertad Avanza y vinculó ese proceso con los resultados legislativos obtenidos por el oficialismo desde la llegada al Gobierno.

"Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina. Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso", señaló el titular de la Cámara de Diputados.

Además, Menem instó a los nuevos dirigentes a prepararse para sostener el proyecto político del Gobierno nacional. "Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", afirmó.

Tras la inauguración de la Escuela de Dirigentes, Karina Milei mantuvo un encuentro con referentes provinciales de La Libertad Avanza para avanzar en la organización territorial del partido en Misiones, una de las provincias donde el oficialismo busca fortalecer su presencia de cara a los próximos desafíos.

Fuente: Perfil