Natalia De la Sota se reunió con Juan Manuel Olmos y se acerca al peronismo de centro

Natalia de la Sota se reunió con Juan Manuel Olmos en la ciudad de Córdoba y se acerca al peronismo de centro que comandan además del dirigente porteño, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

La diputada arranca una construcción de perfil nacional con recorridas por varias provincias y toma distancia de una eventual candidatura a gobernadora.

El peronismo federal busca tomar distancia de la interna entre Cristina y Kicillof y prefiere mostrarse distante de las discusiones del AMBA. Por eso la figura de una figura como De Sota, referenciada con el peronismo del interior, es importante.

De todos modos, se trata de conversaciones con ese espacio y la foto de hoy no supone que la diputada nacional pase a integrar ese armado de centro, consignó el portal La Política Online.

En la capital de la provincia mediterránea, De la Sota y Olamos analizaron las alternativas de construcción frente al modelo libertario que, señalaron, deteriora los salarios, endeuda a las familias, destruye el empleo registrado y cierra fábricas.

“Coincidimos con Olmos en que el camino es el diálogo con fuerte sentido federal, la prioridad puesta en la producción y el trabajo, la educación, la ciencia y la tecnología”, dijo la diputada tras el encuentro.

Olmos en tanto, planteó que el peronismo tiene la obligación de construir una alternativa de futuro, un programa federal con eje en la producción y el trabajo de los argentinos”.

De la Sota fue una de las figuras que sonó como vice de Sergio Massa en la elección de 2023, sin embargo, Máximo Kirchner terminó imponiendo a Agustín Rossi. En el peronismo consideran que la cordobesa podría haber sumado más votos a la fórmula de los que sumó el santafecino, publicó el portal La Política Online.

Semanas atrás, su nombre había empezado a rodar como posible candidata a vice de Axel Kicillof en una eventual fórmula presidencial.

El armado de Olmos, Michel y Tolosa Paz entiende que el peronismo se tiene que amigar con el campo y considera que la economía debe ir hacia el equilibrio fiscal.

El peronismo federal tuvo su acto fundacional el primer día de mayo en un acto en Parque Norte del que participaron unas 4.000 personas. Allí plantearon que la idea es tomar distancia de las diferencias en la cúpula del peronismo y mientras tanto sumar volumen con dirigentes de todos los sectores.

“Una vez que Cristina defina si quiere acordar con Kicillof o enfrentarlo, nosotros veremos que hacemos”, dijeron. En el espacio prevalece la idea que el peronismo tiene que tener internas para definir su candidato a presidente.