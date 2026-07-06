Piden explicaciones al Gobierno por el aumento de la mortalidad infantil registrado en 2024

A través de un pedido de informes, reclaman que el Poder Ejecutivo detalle las causas del incremento de la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024. La iniciativa también reclama precisiones sobre la ejecución de programas maternoinfantiles, la distribución de insumos esenciales y la difusión de las estadísticas oficiales.

La diputada nacional Carolina Basualdo (Provincias Unidas-Córdoba) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el aumento de la mortalidad infantil registrado en la Argentina durante 2024. La iniciativa, identificada con el expediente 3230-D-2026 y girada a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, requiere información al Ministerio de Salud de la Nación acerca de las causas de la suba y las medidas adoptadas para enfrentar la situación.

Según consignó Parlamentario en base al proyecto, la tasa de mortalidad infantil pasó de 8 a 8,5 defunciones cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que representa el mayor incremento observado desde 2002 y revierte una tendencia descendente que se había mantenido durante más de dos décadas. En términos absolutos, durante 2024 fallecieron 3.513 niños menores de un año.

Entre otros puntos, Basualdo solicita que el Gobierno explique las causas del aumento, con datos desagregados por mortalidad neonatal y postneonatal, por jurisdicción y por causa de defunción. También pide información sobre la ejecución presupuestaria de los programas nacionales de salud perinatal y maternoinfantil durante 2024 y 2025, incluido el Plan de los Mil Días establecido por la Ley 27.611.

El proyecto requiere además detalles sobre la distribución de insumos esenciales, como leche fortificada, medicamentos y equipamiento neonatal, así como las acciones de coordinación y asistencia técnica desarrolladas por la cartera sanitaria con las provincias. Asimismo, reclama datos sobre la dotación de personal en las áreas de maternidad e infancia y de estadísticas de salud, y su evolución desde diciembre de 2023.

En los fundamentos, la legisladora señala que el propio informe de Estadísticas Vitales 2024 atribuye buena parte del incremento a afecciones originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas, factores vinculados con la salud materna, los controles durante el embarazo y la atención del parto. También menciona advertencias de especialistas sobre el impacto que el deterioro de las condiciones socioeconómicas puede tener sobre la mortalidad postneonatal.

Otro de los aspectos cuestionados es la difusión de los datos oficiales. Basualdo solicita explicaciones sobre los motivos por los cuales el informe de Estadísticas Vitales 2024 fue publicado en el sitio web del Ministerio de Salud y posteriormente retirado, además de requerir que se informe cuándo estará disponible de manera definitiva y completa.

La diputada sostiene que la mortalidad infantil constituye uno de los indicadores más relevantes para medir las condiciones de desarrollo humano y las políticas sanitarias, por lo que considera necesario que el Congreso acceda a información precisa y actualizada sobre las causas del aumento registrado y las medidas implementadas por el Estado nacional para revertir esa tendencia.