Soberanía: un buque de guerra británico navegó por aguas argentinas sin notificación previa

La navegación del patrullero oceánico británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina sin comunicación previa a las autoridades nacionales volvió a poner bajo tensión un aspecto sensible de la relación bilateral con el Reino Unido: el cumplimiento de los mecanismos de confianza militar establecidos tras la posguerra de Malvinas y el creciente entramado logístico que sostiene la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

Fuentes oficiales confirmaron que la Armada Argentina detectó entre el jueves y el viernes el desplazamiento del buque de guerra británico navegando en dirección al Estrecho de Magallanes luego de zarpar desde las Islas Malvinas. El patrullero ingresó en aguas de jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que existiera comunicación alguna por parte de las autoridades militares británicas.

El episodio llegó rápidamente a la Cancillería, donde se analizaba la posibilidad de presentar una protesta diplomática por canales reservados debido al incumplimiento de los procedimientos previstos en el denominado Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países.

La situación ocurre mientras la administración de Javier Milei profundiza su alineamiento estratégico con Estados Unidos y procura consolidar una agenda de acercamiento con el Reino Unido, dejando en un segundo plano la confrontación diplomática que caracterizó etapas anteriores respecto de la cuestión Malvinas, publicó Ámbito.

En ese contexto, el tránsito del HMS Medway sin previo aviso obliga a la Cancillería a administrar un delicado equilibrio. Una protesta diplomática demasiado enérgica tensionaría un vínculo político que el Gobierno busca preservar. El silencio, en cambio, podría interpretarse como una aceptación tácita del incumplimiento de compromisos bilaterales que durante más de tres décadas constituyeron uno de los pocos instrumentos de confianza mutua construidos entre Buenos Aires y Londres.

Un mecanismo creado para evitar crisis

El denominado Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas (un anexo del Madrid II) fue diseñado después de la normalización de relaciones diplomáticas para garantizar que Londres y Buenos Aires notificaran previamente los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.

El protocolo estableció comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de ambos países, pruebas periódicas de los sistemas de enlace y avisos anticipados cuando un medio militar operara en zonas sensibles. Nada de eso ocurrió durante el tránsito del HMS Medway.

Ni el comandante de las Fuerzas Británicas asentadas en Malvinas, brigadier Charlie Harmer ni la comandante del patrullero, la capitán de corbeta Lucía Ramsay, utilizaron los canales de comunicación previstos en el acuerdo para informar el desplazamiento del buque.

Los sensores electrónicos desplegados en el litoral austral detectaron la derrota del buque británico y activaron el seguimiento operativo. Una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico WESCAM MX-10 incorporado mediante programas de cooperación bilateral con Estados Unidos. El monitoreo fue coordinado por el Área Naval Austral bajo la conducción del contraalmirante Guillermo Prada.

Paradójicamente, la capacidad tecnológica empleada para seguir al buque británico proviene de la cooperación militar con Washington, principal aliado estratégico de Londres en el Atlántico Norte y uno de los actores con mayor influencia sobre la arquitectura de seguridad del Atlántico Sur.

Más que un incidente administrativo

En el ámbito militar consideran que la omisión trasciende una simple falta de cortesía diplomática. Los mecanismos de confianza creados hacen más de tres décadas buscan reducir la posibilidad de errores de cálculo, evitar incidentes operacionales y mantener abiertos canales de comunicación permanentes entre fuerzas que continúan desarrollando actividades en una de las zonas geopolíticas más sensibles del hemisferio.

Su incumplimiento erosiona uno de los pocos instrumentos de diálogo militar que sobrevivieron desde la firma de los Acuerdos de Madrid. Para el Gobierno, el desafío ya no consiste únicamente en decidir si presenta una protesta diplomática por la transgresión.

La cuestión de fondo será definir si el reclamo de soberanía continúa siendo un componente activo de la política exterior o si queda subordinado al nuevo esquema de alineamientos internacionales que impulsa la Casa Rosada.

Punta Arenas vuelve al centro del tablero estratégico

Tras atravesar el extremo austral, el HMS Medway recaló el domingo en Punta Arenas (Chile), donde permanecería hasta el 8 de julio realizando tareas de reaprovisionamiento. La escala vuelve a colocar bajo análisis el papel que desempeña Chile dentro del esquema logístico británico en el Atlántico Sur.

Aunque Londres sostiene su principal dispositivo militar desde la base de Monte Agradable en Malvinas, la continuidad operacional también depende de una red regional integrada por puertos, aeropuertos y servicios de apoyo distribuidos sobre el extremo sur del continente.

Durante la década pasada los países de la Unasur y del Mercosur habían acordado acompañar la estrategia impulsada por Argentina para impedir que buques militares británicos procedentes de Malvinas utilizaran puertos regionales como escala logística.

Ese consenso regional comenzó a diluirse con los cambios políticos en América del Sur. De hecho, en 2022 el gobierno de Gabriel Boric impidió el ingreso del HMS Forth (gemelo del HMS Medway) a Punta Arenas para abastecerse antes de participar de la feria Exponaval en Valparaíso, decisión que entonces fue interpretada como un gesto de respaldo hacia la posición argentina.

La escala actual del HMS Medway muestra que aquella política regional dejó de aplicarse de manera uniforme y que Chile volvió a convertirse en un nodo relevante dentro del sistema logístico británico.

La arquitectura militar británica

El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado al dispositivo naval británico en torno a las Islas Malvinas. Ambos pertenecen a la clase River Batch 2, buques concebidos para vigilancia oceánica, control marítimo y presencia permanente.

Equipados con un cañón automático Oerlikon de 30 milímetros y capacidad para operar helicópteros Merlin, constituyen una pieza estable del despliegue militar británico en el Atlántico Sur.

Su misión excede la vigilancia de las Islas. También cumplen tareas de presencia naval, patrullaje sobre amplias áreas oceánicas, asistencia a territorios británicos de ultramar y protección de rutas marítimas consideradas estratégicas por Londres.

En términos geopolíticos, el episodio vuelve a exhibir una realidad que trasciende el diferendo bilateral por Malvinas: la presencia británica en el Atlántico Sur no descansa únicamente sobre la base militar instalada en las islas, sino sobre una infraestructura regional que involucra puertos, corredores marítimos y apoyos logísticos distribuidos en el Cono Sur.

Mientras Argentina mantiene limitadas capacidades navales y continúa demorando la recuperación integral de sus medios de superficie, el Reino Unido consolida un esquema de presencia permanente apoyado en una red que asegura movilidad, abastecimiento y continuidad operacional.

El tránsito sin notificación previa del HMS Medway terminó exponiendo algo más profundo que un incumplimiento administrativo: dejó nuevamente al descubierto la asimetría estratégica existente en el Atlántico Sur y la fragilidad de los mecanismos diplomáticos destinados a administrar una disputa de soberanía que, cuarenta y cuatro años después de la guerra, continúa condicionando el equilibrio geopolítico de la región.