Javier Milei consiguió una foto con gobernadores y reeditó el Pacto de Mayo

En la previa del acto por el 9 de Julio y exactamente a dos años de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei consiguió este miércoles por la noche una nueva foto con gobernadores, en un momento en el que el oficialismo nacional busca apoyos para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en carpeta.

El líder libertario despegó pasadas las 21.30 desde Aeroparque y arribó a las 23 a la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se realizó el festejo por un nuevo aniversario de la independencia argentina.

Al aterrizar, el jefe de Estado se dirigió directamente hacia la Casa Histórica, lugar en el que en 1816 se terminó de consolidar la ruptura de los vínculos colonialistas con España.

En ese sitio, ya lo esperaba el mandatario local, Osvaldo Jaldo, que por problemas logísticos y de agenda no pudo ir a recibirlo cuando bajó del avión, pero lo abrazó cuando lo vio llegar.

Estaban, además, otras 12 autoridades provinciales: Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco) y Elias Suárez (Santiago del Estero), además de la Myrian Prunotto (Vice de Córdoba).

Desde hace algunos días, y tal como anticipó Infobae, la Casa Rosada venía tratando de organizar una reunión con los referentes del interior, aprovechando que varios de ellos iban a estar también en Tucumán por este acto.

Luego de algunas gestiones a contrarreloj, principalmente del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Presidente obtuvo la foto que estaba buscando antes de que cayera la medianoche. Además de ellos dos, también estuvo en el retrato la secretaria general, Karina Milei.

Aunque no fue una reunión formal, ya que por el contexto en el que se dio no hubo tiempo para conversar, en la previa todas las partes coincidían en que se trataba de una señal de fuerte impacto político: ”Va a ser una imagen potente”, sostuvo una persona que tiene diálogo fluido con muchos de los mandatarios presentes.

De todas formas, según pudo saber este medio, mientras esperaban la llegada del líder libertario, Santilli y otros miembros del Gabinete sí pudieron intercambiar unas palabras con los gobernadores.

“Nosotros charlamos un rato, pero el ‘presi’ llegó justo para el evento”, explicó uno de los funcionarios de primera línea que viajó a Tucumán.

La foto se produjo en el marco de los intentos del Poder Ejecutivo Nacional para impulsar proyectos como la reforma política -con la eliminación de las PASO incluida-, los cambios en la ley de Zonas Frías y la modificación de la Carga Orgánica del Banco Central, entre otras cuestiones.

Si bien la cúpula libertaria se puso como meta inmediata la votación en el Senado de la segunda de esas medidas, que ya tiene media sanción de Diputados, algunos gobernadores están presionando para que se demore el debate.

Este es, justamente, uno de los asuntos que a los mandatarios provinciales les hubiera gustado conversar en Tucumán: ”Siempre hay cosas para hablar, pero no teníamos tiempo, La idea con Zonas Frías es posponerlo y no tratarlo ahora”, remarcó a este medio uno de ellos, que es de los considerados aliados.

Algunas de las propuestas que la Casa Rosada envió recientemente al Congreso forman parte de los puntos acordados con las provincias en el Pacto de Mayo, firmado hace exactamente dos años en este mismo lugar.

El Presidente convocó en el 2024 a los representantes de todo el país y también de otros Poderes del Estado para comprometerlos a acompañar una serie de políticas que se habían consensuado anteriormente entre todos los sectores.

De hecho, el propio Milei remarcó durante su discurso, ya en las primeras horas del 9 de julio, que su administración cumplió con algunas de esas medidas y pidió respaldo para las que todavía faltan.

El texto final planteaba la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, y una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

También la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron, y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

De todos esos objetivos, hasta el momento ya se cumplieron la reforma laboral y, en parte, la tributaria, a partir del régimen de inocencia fiscal.

También se avanzó con la explotación de los recursos naturales de la Argentina, mediante la sanción a comienzos de este año de la ley de Glaciares.

En tanto, en agenda están el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (ya se aprobó el que era con la Unión Europea) y el tratado de patentes.

Asimismo, el oficialismo presentó un proyecto para fortalecer la defensa de la propiedad privada y otro para condenar la emisión monetaria cuando sea para cubrir el déficit fiscal.

En la firma del Pacto de Mayo, además de los entonces gobernadores de las provincias mencionadas -algunos nombres cambiaron en este tiempo-, también estuvieron los de Misiones, Hugo Passalacqua; Río Negro, Alberto Weretilneck; San Luis, Claudio Poggi; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

Quien se ausentó ese día, marcando el inicio del quiebre con La Libertad Avanza, fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que sí participó del acto de este año.

La otrora compañera de fórmula de Milei asistió al evento en la Casa Histórica invitada por Jaldo, que cumplió así con el protocolo formal, pero no cruzó palabra con el jefe de Estado.

La organización ubicó a la titular del Senado a tan solo unos centímetros del Gabinete nacional, pero no hubo saludos entre ellos.

Por el contrario, Villarruel estuvo casi en todo momento conversando con la intendenta de San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla.

Entre ellas dos y Santilli, primer funcionario del Ejecutivo que les seguía en la fila, se ubicaron el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, y el titular de Diputados, Martín Menem.

Del lado de la comitiva que acompañó a Milei, la asistencia fue casi perfecta, con excepción de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, que faltó con previo aviso por cuestiones personales.