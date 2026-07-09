Se cumplen 210 años de la declaración de la Independencia

El Día de la Independencia es uno de los más importantes en la historia de Argentina y se cumplen 210 años del 9 de julio de 1816, jornada en la cual las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia de la monarquía española y rechazaron cualquier otra dominación extranjera.

El citado día, los representantes del Congreso General Constituyente reunidos en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán proclamaron que las Provincias Unidas eran una nación “libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”, ampliando días después esa decisión a la independencia “de toda otra dominación extranjera”.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el proceso que culminó en la declaración de independencia comenzó en mayo de 1810, período durante el cual las discusiones sobre cuándo y cómo se debería declarar la independencia fueron intensas y prolongadas.

Los miembros de la Junta Grande, el órgano de gobierno creado tras la Revolución de Mayo, no lograron llegar a un acuerdo inmediato, postergando la decisión hasta 1816 y se enfrentaron dos posturas principales durante estos años.

Por un lado, Mariano Moreno y sus seguidores abogaban por una declaración inmediata de independencia junto con una revolución política y económica, mientras que por el otro, Cornelio Saavedra y sus partidarios proponían un enfoque más gradual, evitando cambios drásticos en el orden social y económico de la colonia.

La sesión del Congreso de Tucumán

Finalmente, en 1816, se convocó un Congreso General Constituyente en la ciudad de San Miguel de Tucumán y, bajo la dirección de Ignacio Álvarez Thomas, quien reemplazó a José Rondeau como Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los diputados se reunieron para discutir el futuro del país.

El debate inicial del Congreso se centró en la forma de gobierno y muchos diputados favorecían una monarquía constitucional, similar a las que prevalecían en Europa en ese momento, pero la prioridad inmediata era la declaración de independencia.

Según varios informes de la época, el martes 9 de julio de 1816, a las 14 los diputados comenzaron a dialogar y Juan José Paso, el secretario del Congreso, le preguntó a los diputados si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y así se firmó el Acta de la Independencia, documento que no solo proclamaba la independencia de España sino que, tras una sesión adicional el 19 de julio, también rechazaba cualquier dominación extranjera, incluyendo la de Portugal o Inglaterra.

El lugar donde se firmó el acta es la Casa Histórica de la Independencia, situada en San Miguel de Tucumán, la cual se convirtió en un símbolo nacional y un sitio de visita para aquellos que desean rendir homenaje a los héroes de la independencia argentina.

Las imágenes populares del momento clave

Los diputados de catorce provincias del Virreinato del Río de la Plata, votaron la Independencia de las “Provincias Unidas de Sud-América” reunidos en el Congreso de Tucumán. Rompieron “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España” para ser “una nación libre e independiente…”. Décadas más tarde, y como parte de la construcción de una historia nacional, se fue construyendo un relato con imágenes que se popularizaron sobre ese momento clave.

Hay dos obras emblemáticas sobre la independencia, y son parte del patrimonio del MHN. El óleo sobre madera que el artista cordobés Genaro Pérez realizó a finales del siglo XIX, donde recreó el frente de la casa donde se reunió el Congreso, con los colores amarillo para los muros y verde para puerta y ventanas. Esa obra consagró la imagen que mantenemos, a pesar de no ser correcta históricamente. Las investigaciones indican que los muros de la casa de Tucumàn eran blancos - a la cal- y las aberturas pintadas de “azul persia”, según los colores patrios. Sin embargo, los textos educativos reprodujeron esta antigua visión, que más allá de no corresponder con los colores originales, se extendió en la memoria colectiva a través de la escolarización y de la reproducción de las imágenes.

Por otro lado, la acuarela sobre papel de Antonio González Moreno, de 1941, es la imagen más difundida sobre la sesión del 9 de julio. El artista recrea el momento de la declaración de la independencia, y se documentó en retratos existentes para pintar a 16 de los 29 congresales que estuvieron en la sesión.

Además de estas representaciones clásicas, el MHN preserva algunos objetos originales del Congreso: una de las sillas utilizadas por los diputados durante las sesiones y la escribanía de plata - comúnmente llamada tintero -, utilizada para redactar las actas del Congreso y firmar la independencia.

(Con información de la Agencia de Noticias Argentinas y del Museo Histórico Nacional)