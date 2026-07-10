Kicillof y Bregman los candidatos mejores posicionados de la oposición según últimos estudios

Las próximas elecciones presidenciales del año próximo parecen todavía distantes, pero la campaña que llevará a esos comicios está cada vez más cerca, y se juega en muchas de las encuestas circulantes. Y así en las últimas horas se conocieron más sondeos que muestran al gobernador bonaerense Axel Kicillof consolidándose como "principal opositor" al presidente Javier Milei, que ya se sabe que buscará el año próximo un segundo período libertario en Casa Rosada. De hecho, las encuestas afirman que a Kicillof confrontar con Casa Rosada en vez de la discusión con la interna peronista le está dando frutos este último año.

Según los sondeos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se posiciona por encima de los demás dirigentes políticos del peronismo, como Patricia Bullrich, Myriam Bregman e incluso Cristina Kirchner. Por otro lado, estos mismos también mostraron que la aprobación del actual Presidente sufrió una gran caída desde el año 2024.

Kicillof, principal opositor: lo que marcan las encuestas

Según los relevamientos de la consultora Casa Tres, que observó el ranking de los principales líderes de la oposición, Kicillof se encuentra a la cabeza con el 34%, un gran avance desde el inicio de su gobierno, cuando tenía solo 6%.

En esa misma medición, Cristina Kirchner apareció en segundo lugar con el 19% de las respuestas, mientras que Sergio Massa quedó relegado con apenas un 2%. Por fuera del peronismo, Mauricio Macri alcanzó un 7% de menciones como referente opositor, seguido por la diputada Myriam Bregman con el 6%, publicó Perfil.

Por otra parte, la encuesta de Opina Argentina situó a Kicillof como el dirigente político nacional con mejor valoración del período. El mandatario bonaerense registra un 44% de imagen positiva y un 52% de imagen negativa, superando en el diferencial de intensidad a otras figuras de la escena pública.

En el desglose de imagen muy positiva, Kicillof obtiene un 31% y se impone sobre la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien cosecha un 26% de apoyo duro. Detrás de ellos se ubican Myriam Bregman con un 43%, Cristina Kirchner con un 42% y el presidente Javier Milei con un 39%.

La imagen positiva de Javier Milei decayó al 30%

Otra encuesta elaborada por la firma Management & Fit expuso el retroceso del presidente en la percepción de los encuestados. Milei cayó al séptimo lugar de valoración con un 30,3% de imagen positiva y un 52,1% de rechazo general. Por otro lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se lleva el récord de rechazo, con el 62% de imagen negativa.

Asimismo, el mismo estudio ratifica números ascendentes de Axel Kicillof, quien se encuentra al frente del ranking con un 34,1% de imagen positiva. En esta medición, Cristina Kirchner lo secunda con un 33,5%, quien la sigue Patricia Bullrich, quien alcanza el 32,9%.