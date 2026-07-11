El Senado nacional acelera antes del receso y el Gobierno mantiene abierta la negociación por las PASO

El Congreso se apresta a iniciar luego de un nuevo fin de semana XL su última semana de actividad antes del receso invernal. Un receso que sí pesa obviamente en la actividad legislativa, a diferencia del Mundial, como ya hemos dicho y repetido: salvo los días en que juega Argentina, la agenda legislativa no se modifica por el torneo ecuménico.

Lo cierto es que la Cámara baja ya dio todo lo que podía y tenía que dar en este semestre y la mayor atención queda en el Senado, donde vienen remoloneando con una sesión que cada semana se anuncia, mas no termina confirmándose. Lo cual no implica que esta semana vaya a pasar igual: no será así; según todas las fuentes consultadas, esta semana sí o sí habrá sesión en la Cámara alta, para tratar finalmente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Ese proyecto defendido en persona en las comisiones por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene tal importancia para el Gobierno que en su primera inauguración de sesiones ordinarias, al anunciar sus diez políticas de Estado, Javier Milei lo citó en primer lugar. Ya varias veces fue postergado el tratamiento en el recinto de este tema que tiene dictamen desde el 20 de mayo pasado, por razones diversas: fundamentalmente el ruido político que generó el caso Adorni y, sobre todo, resistencias de aliados que no garantizaban la aprobación del texto, publicó el portal Parlamentario.

Pese a lo expresado, no es este tema una cuestión que el Gobierno necesite sí o sí ver aprobada. Sí sucede con otro de los temas que serán abordados, los pliegos judiciales, entre los cuales figura el del juez Víctor Pesino, cuya gestión como integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el Gobierno quiere extender por 5 años. Sucede que el magistrado cumplirá el próximo 27 de julio 75 años y si para entonces no tiene aprobada la extensión de su mandato, deberá dejar definitivamente su despacho, pues así lo establece la Constitución nacional. Más allá de que el citado magistrado haya presentado un amparo para evitar ese “deadline”.

Pesino fue, junto a la jueza María Dora González, quien suspendió los efectos de una cautelar que mantenía frenados más de 80 artículos de la reforma laboral, con lo que permitió su aplicación mientras continúa la discusión judicial de fondo.

Por eso es que se descuenta que habrá sesión esta semana, más precisamente el jueves 16, como se acordó en Labor Parlamentaria el miércoles último. Ese mismo día se estableció que habrá otra sesión allí el 6 de agosto, con temas tales como Hojarasca -que ya cuenta con media sanción de Diputados-, acuerdos internacionales, el proyecto sobre falsas denuncias y, si llega a tener dictamen, la reforma de la Ley de Salud Mental.

La reforma electoral

En ese cronograma pactado no figura todavía una de las principales obsesiones del Gobierno: la reforma política, que incluye la supresión de las PASO. Lo cual no implica que el tema no siga siendo objeto de intensas negociaciones.

En rigor, según confió a parlamentario.com una alta fuente legislativa, sobre la reforma electoral “en todos los capítulos hay un acuerdo tácito”, mas no en lo que tiene que ver con “la selección previa de los candidatos”. Esto es, la eliminación de las PASO. “Todavía eso no tiene una mayoría clara”, admitió la fuente consultada por el portal Parlamentario.

Como venimos diciendo, la UCR y el Pro se oponen a la eliminación de las primarias, como así también a las colectoras. Y sin los votos de esos espacios, la eliminación de las elecciones primarias no sale. Según cálculos oficiales, la modificación del régimen de Zonas Frías le permitiría al Gobierno un ahorro restimado de $272.000 millones anuales, al reducir el alcance de los subsidios al gas y focalizarlos en los hogares de menores ingresos.

Como sea, seguirán las negociaciones que se dan de manera paralela entre Casa Rosada, con los gobernadores, y con Patricia Bullrich buscando votos en el Senado. Esta última semana gobernadores peronistas como el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz ratificaron su rechazo a las PASO, pero las mayores resistencias están entre los sectores más afines con el Gobierno.

Así y todo, en el oficialismo le han puesto fecha al debate: en el recinto: será en septiembre. Hasta entonces se trabajará a destajo en la búsqueda de las adhesiones necesarias para esta iniciativa que necesita mayorías absolutas para ser aprobada.

Otro tema que sigue “frío”

En tren de citar cuestiones que se van agolpando en el Senado, otra media sanción que continúa sin ser abordada ni siquiera en comisiones, es el proyecto que modifica Zonas Frías. Y no lo tratan porque los votos no están para completar su recorrido legislativo.

El tema “sigue frío”, confesó una fuente libertaria. Lo cierto es que los radicales -que en el Senado representan con sus diez miembros un porcentaje indispensable-, siguen poniendo reparos. En rigor, de esa bancada no la quieren votar los mendocinos, ni el bonaerense Maximiliano Abad.

Otro tema que todavía no comenzó a ser tratado ni en comisión es el proyecto de Súper RIGI. Pero acá no es que no estén los votos: lo que no está es el proyecto, que todavía no fue girado al Senado desde Diputados, donde tuvo media sanción. La presidenta del bloque oficialista confesó que no sabía las razones del retraso. Otro tema que quedará para el segundo semestre.