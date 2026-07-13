Milei reunió a sus legisladores para preparar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La escena no sorprendió a nadie en el oficialismo: el formato clase es una marca registrada del jefe de Estado cada vez que debe presentar proyectos. Milei se siente cómodo en ese rol y está convencido de que le permite traducir cuestiones complejas a un lenguaje accesible.

En el encuentro, además de la reforma de la Carta Orgánica, hubo espacio para otros temas de la agenda oficialista, como la reforma política, la eliminación de las PASO y la batalla cultural, y los legisladores pudieron hacerle preguntas al Presidente.