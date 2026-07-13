Milei reunió a sus legisladores para preparar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Foto de archivo.
El presidente Javier Milei se puso al frente de una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para repasar los pormenores del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la iniciativa que el Gobierno girará en breve al Congreso para su tratamiento.
El cónclave tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y se extendió por más de dos horas, durante las cuales el mandatario desplegó una verdadera "master class" sobre el contenido del texto, con explicaciones minuciosas de cada punto ante los legisladores oficialistas.
La escena no sorprendió a nadie en el oficialismo: el formato clase es una marca registrada del jefe de Estado cada vez que debe presentar proyectos. Milei se siente cómodo en ese rol y está convencido de que le permite traducir cuestiones complejas a un lenguaje accesible.
En el encuentro, además de la reforma de la Carta Orgánica, hubo espacio para otros temas de la agenda oficialista, como la reforma política, la eliminación de las PASO y la batalla cultural, y los legisladores pudieron hacerle preguntas al Presidente.
De la reunión participaron, además de los legisladores, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular del bloque de diputados libertarios, Gabriel Bornoroni.
Fuente: Ámbito Financiero.