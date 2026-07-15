Villarruel calentó la previa del partido Argentina e Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

A pocas horas del esperado choque futbolístico entre la Selección Argentina e Inglaterra, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, revolucionó las redes sociales con una publicación cargada de fuerte simbolismo patrio, referencias a ídolos populares y un encendido tono nacionalista.

A través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), Villarruel dejó en claro que, desde su perspectiva, el encuentro excede lo meramente deportivo. Dejando de lado los filtros diplomáticos, apuntó directamente contra la nación europea de cara al partido.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Las claves del mensaje

Las declaraciones de la titular del Senado rápidamente se volvieron virales, marcando tendencia y generando un amplio debate entre quienes celebraron su vehemencia “sin filtro” y quienes, desde otros sectores, señalaron la dureza de sus términos tratándose de una alta autoridad del Estado.

El mensaje de Villarruel se articuló sobre tres ejes centrales que tocan la fibra íntima de la cultura argentina. En primer lugar, la utilización de términos como “piratas usurpadores” e “invasores” reafirma la postura inclaudicable respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. La causa Malvinas es, además, un tema medular en la agenda personal y el discurso histórico de la funcionaria.

Por otro lado, al aclarar deliberadamente que no piensa ser “políticamente correcta ni pecho frío”, la vicepresidenta apela a un rechazo a la moderación, utilizando una narrativa directa y de “tablón”. Esta postura confrontativa suele ser muy celebrada por sus seguidores más leales en el entorno digital. Cabe destacar que el propio entrenador del seleccionado argentino, Leonel Scaloni, había advertido días antes que el cruce era "sólo un partido de fútbol" y había pedido moderación.

Finalmente, la mención a “el Diego” y a “la última de Leo” conectan el fervor político con la máxima pasión popular del país. Esta mística futbolera, que evoca el histórico partido de Maradona en 1986 y el cierre del ciclo de Messi, busca unir el patriotismo con la emoción del deporte.