Con algunas dudas sobre el quórum, el Senado va por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado buscará este jueves la media sanción del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada desde las 12, siendo esta la última actividad antes del receso invernal. La sesión ordinaria estará presidida por Victoria Villarruel y se prevé que la cita en el recinto dure alrededor de siete horas.

Si es que arranca, dado que en vísperas de la reunión surgieron ciertas dudas respecto de la posibilidad de que vaya a haber el número suficiente de senadores para alcanzar el quórum, y un planteo de la propia titular del Senado, quien habría sugerido suspender la sesión debido a los festejos de la victoria argentina ante Inglaterra, que le valió a nuestro seleccionado disputar la final del Mundial el próximo fin de semana.

La crónica de Parlamentario cuenta que ya nadie tiene dudas de que en realidad Villarruel preferiría que no hubiera sesión simplemente porque no está de acuerdo con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la parte correspondiente a la venta de tierras.

Así le quedó claro a la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, luego de un intercambio de mensajes en el que la vicepresidenta no habría ocultado su rechazo, según trascendió periodísticamente.

Esa discrepancia habría derivado en un fuerte cruce entre ambas, en el que la vicepresidenta habría hablado de “rifar” el país, y la senadora le habría sugerido renunciar, dada su postura, a lo que Villarruel contestó lo que suele repetir en esos casos: “A mí también me votaron”. La discusión derivó en un revoleo de votos, dado que Bullrich le aclaró que a ella también la votaron, pero para presidenta y también ganó por el 51% en CABA hace menos de un año, y la discusión habría terminado en los peores términos.

Como sea, las fuentes libertarias consideran que, con lo justo, se llegará al quórum para sesionar este jueves.

El miércoles de la semana pasada se fijó el plan de Labor Parlamentaria que tuvo el aval de todos los representantes de bloques presentes. Además, el temario comenzará con el ingreso de una serie de pliegos judiciales que fueron enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en el último mes; luego, se pondrán a consideración 26 pliegos diplomáticos; y también 29 pliegos judiciales.

Se destaca entre los casi 30 dictámenes judiciales, la prórroga por cinco años del camarista Víctor Pesino, juez federal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral. El magistrado cumple los 75 años el próximo 27 de julio, fecha límite para aprobar su pliego. Esa es realmente la razón por la que necesita ser votado antes de esa fecha. Por si acaso, Pesino igual presentó una apelación para mantenerse en el cargo si eso no sucede antes de esa fecha.

El último proyecto del temario es la declaración como capital simbólica de la República Argentina a la ciudad de San Miguel de Tucumán cada 9 de Julio en conmemoración al aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El texto fue impulsado por las senadores tucumanas Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

De los cuatro temas que se tratarán en el recinto de la Cámara de Senadores, el tercero en orden cronológico será la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos. El dictamen fue firmado el pasado 20 de mayo, pero el despacho sufrió 13 modificaciones de redacción.

Pese a los más de dos meses de estancamiento, fuentes consultadas del oficialismo señalaron a este medio que confían que esta vez van a poder avanzar con la media sanción del proyecto de ley redactado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.