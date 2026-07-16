Milei: “La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”

Al referirse a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por algunos jugadores tras la victoria frente a Inglaterra, el mandatario sostuvo que se trata de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos”.

El Presidente Javier Milei aseguró que “la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos” y advirtió que sería “miserable” intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios. En ese sentido, sostuvo que un posible título mundial pertenece exclusivamente a los jugadores y al pueblo argentino.

Durante una entrevista radial, el mandatario reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí una eventual consagración y remarcó que el Gobierno garantizará que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos, sin presencia de dirigentes políticos. Además, indicó que ya se trabaja en los distintos dispositivos de seguridad para acompañar el regreso del plantel y garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad.

Al referirse a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por algunos jugadores tras la victoria frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y consideró que es “perfectamente válido y lícito” que los futbolistas se expresen.

No obstante, insistió en que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas “se logrará en el plano diplomático con inteligencia”. En ese sentido, destacó las gestiones encabezadas por Cancillería, y afirmó que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

El Presidente también volvió a elogiar el desempeño de la Selección Argentina y destacó que el equipo “nunca se da por vencido”. Y, consideró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni representa el espíritu de un país que “no se rinde” y expresó su reconocimiento al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.

Consultado sobre el impacto del Mundial en la agenda política, Milei afirmó que el Gobierno continuará concentrado en la gestión y señaló que, mientras se disputaba la semifinal, mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos temas de gobierno.

En materia económica, el mandatario informó que continuará trabajando para reducir la inflación, hacer crecer la economía y disminuir la pobreza. En ese marco, destacó que el índice de inflación del 1,9% correspondiente al último mes representó “un muy buen dato”, remarcó que la inflación núcleo se ubicó en 1,6% y aseguró que la tendencia continuará descendiendo.

Al responder a las críticas sobre su posición respecto de las Islas Malvinas, Milei afirmó que responde “con hechos” y sostuvo que “nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos” como los alcanzados por su administración.

Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que el Gobierno británico impulse sanciones tras los gestos realizados por los jugadores argentinos, consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo y no afectará el proceso diplomático que lleva adelante la Argentina.