La AGN exige a Caputo que explique cómo gastó u$s 200 millones de un crédito destinado a subsidios energéticos

El pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó, recientemente un informe de 38 páginas, sobre el proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible de una parte de la población en Argentina. En ese documento, dejó plasmada una dura crítica al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a raíz de varias “deficiencias relacionadas con: ejecución financiera del préstamo y control interno administrativo contable”.

En realidad, la pregunta del informe giró en torno a la falta de documentación que acredite tanto el uso correcto como la correspondiente auditoría en la utilización de 200 millones de dólares, que forman parte del crédito de 500 millones de dólares acordado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que integra el Banco Mundial. La ejecución del mencionado programa es llevada a cabo por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.

Uno de los aspectos más importantes del Programa analizado es el de apoyar el otorgamiento de subsidios a la energía eléctrica para mejorar los mecanismos de selección e implementar esquemas de subsidios mejor focalizados. Este apartado, justamente, subrayó la necesidad de mejorar los registros existentes a nivel nacional y subnacional; incluir hogares vulnerables en las bases de datos, con corrección de errores de inclusión o exclusión en dichos registros; registrar y procesar fuentes de información y datos optimizados sobre el consumo de energía eléctrica a nivel residencial; y, finalmente, brindar subsidios a la Energía Eléctrica relacionados con Shocks Externos, publicó Ámbito.

En lo formal, las firmas elegidas por el Estado fueron EDENOR y EDESUR. Según el convenio con el BIRF, el programa concluirá el 31 de diciembre de 2028. El período auditado fue del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2024. La documentación fue analizada por la AGN entre abril y julio de 2025, a partir de esa labor se emitió una opinión al respecto que fue presentada y aprobada recientemente. Todo esto teniendo en cuenta que solo se ejecutó el 41% del préstamo acordado.

Lo que encontró la auditoría En ese sentido, uno de los aspectos sobre los que hizo hincapié la AGN es que “al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo”.