Gómez: "Lo que hacen no es modificar la ley, es derogarla", dijo la exdirectora del Registro de Tierras

El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para reforzar la protección de la propiedad privada abrió un fuerte debate por las modificaciones que introduce sobre la Ley de Tierras Rurales. Para la exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, el núcleo de la iniciativa no está en los cambios procesales vinculados a usurpaciones o desalojos, sino en la eliminación de las restricciones que desde 2011 limitan la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La exfuncionaria sostuvo que la propuesta oficial representa "una derogación encubierta" de la Ley 26.737, ya que elimina prácticamente todas las limitaciones que hoy regulan la compra de tierras rurales por capitales extranjeros.

En declaraciones al programa Amanece que no es poco, de Radio Plaza, Gómez afirmó que el proyecto utiliza el concepto de "inviolabilidad de la propiedad privada" como un eufemismo para avanzar sobre una legislación que, a su entender, protege recursos estratégicos del país. "El corazón de la reforma es la Ley de Tierras", remarcó.

La exdirectora recordó que la norma sancionada en 2011 fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional y estableció restricciones adicionales para evitar la concentración en determinadas zonas productivas y sobre inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes.

Según explicó, la legislación vigente permitió hasta el momento la extranjerización de alrededor del 13% de las tierras rurales del país, por lo que todavía existiría margen para nuevas adquisiciones dentro del régimen actual. "Si con ese porcentaje disponible no les alcanza, la pregunta es qué quieren y para quién quieren esa tierra", planteó.

En ese sentido, manifestó su preocupación por el contexto internacional y sostuvo que el valor estratégico de los recursos naturales vuelve aún más relevante la discusión. "La tierra es un recurso escaso, no renovable. No se fabrica más tierra. Y hoy la energía y los alimentos son cada vez más valiosos en el mundo", afirmó.

Uno de los aspectos que consideró más preocupantes del proyecto es la eliminación de la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles ubicados sobre cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Recordó que esa cláusula fue incorporada para evitar situaciones como la ocurrida en Lago Escondido, donde la sucesiva compra de campos linderos terminó restringiendo el acceso público al espejo de agua.

"La realidad es que terminan apropiándose del acceso a lagos que son bienes de dominio público. Después resulta prácticamente imposible acceder", advirtió.

Gómez también señaló que la iniciativa elimina otras restricciones referidas a la superficie máxima permitida y a la localización de las tierras, por lo que, a su juicio, desaparecen los principales mecanismos de control previstos por la legislación vigente.

En paralelo, vinculó el debate con el escenario geopolítico internacional y expresó preocupación por el creciente interés de actores extranjeros sobre recursos estratégicos argentinos. En ese marco mencionó la llegada de grandes inversores tecnológicos y distintos acuerdos vinculados a inteligencia artificial y energía, al advertir que Argentina conserva una posición privilegiada por la disponibilidad de recursos naturales.

Respecto del tratamiento parlamentario previsto para agosto, la exfuncionaria consideró que el resultado dependerá de la posición que adopten los bloques aliados al oficialismo, particularmente sectores del PRO, la UCR y partidos provinciales.

"Este proyecto sale solamente si lo acompañan los aliados. Creo que muchos legisladores están advirtiendo el rechazo social que genera cuando se conoce su contenido y que el costo político puede ser importante", concluyó.