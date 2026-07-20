La agenda oficial de Milei: reforma fiscal, obras viales con Santa Fe y viaje a Brasil

El Gobierno nacional confirmó su agenda de actividades para la semana del 20 al 26 de julio, que incluye una conferencia de prensa sobre la Ley de Inocencia Fiscal, la firma de un convenio vial con Santa Fe, un viaje del presidente Javier Milei a Brasil y su participación en la apertura de la Exposición Rural.

El martes arrancará con una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11. A las 13 está prevista una reunión de la Mesa Política. El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, junto a representantes de las cámaras del sector.

La iniciativa busca incentivar el uso de dinero no declarado y contempla eliminar los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio para acceder al régimen simplificado, flexibilizar el margen de tolerancia frente a las diferencias detectadas por ARCA y permitir rectificar declaraciones juradas dentro de un plazo de 15 días sin perder los beneficios. El anuncio llega, además, en la previa del vencimiento de Ganancias, previsto para el 27 de julio.

Ese mismo día, al mediodía en Casa Rosada, se firmará el convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la provincia de Santa Fe. Participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

El viernes 24 por la noche, Milei viajará a San Pablo para participar del Congreso del Partido Liberal, donde el espacio de Flávio Bolsonaro oficializará su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre, en las que competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva.

La visita forma parte de una gira regional más amplia, que en las semanas siguientes también incluirá pasos por Perú, Colombia y Ecuador, y ya generó roces con el Gobierno brasileño: el secretario general de la Presidencia de Lula, Guilherme Boulos, calificó a Milei de "imbécil" tras conocerse el anuncio del viaje.

Por esa misma agenda internacional, la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo quedó reprogramada para el domingo 26: el propio Milei le pidió al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, postergar el acto para poder participar personalmente apenas regrese de Brasil.

Fuente: Ámbito Financiero.