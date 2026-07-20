Parte de la Selección volverá al país esta tarde, pero varios jugadores viajarán directamente a sus clubes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cómo será el regreso de la Selección nacional tras la final de la Copa del Mundo 2026 y anunció que la delegación volverá de manera parcial al país. Según informó la entidad, varios futbolistas no integrarán el vuelo de regreso debido a que partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

De acuerdo con el comunicado oficial, una parte del plantel, junto con integrantes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, dirigentes y miembros del staff, arribará a la Argentina este lunes alrededor de las 18.

La AFA difundió la información a través de un comunicado en el que, además de precisar la logística del regreso, agradeció el respaldo recibido por la Selección durante todo el Mundial y destacó el acompañamiento de los hinchas tanto en Estados Unidos como desde distintos puntos del país.

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", expresó la entidad.

El organismo también remarcó que el resultado deportivo no modifica el vínculo construido entre el equipo y los simpatizantes. "El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", señaló el texto oficial.

En ese sentido, la AFA destacó las muestras de apoyo recibidas durante toda la competencia, desde las banderas y caravanas hasta los mensajes enviados por los hinchas. "Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar", indicó.

La confirmación del regreso parcial implica que no habrá un arribo conjunto de todo el plantel, ya que varios jugadores retomarán inmediatamente sus compromisos con sus respectivas instituciones o aprovecharán el receso antes del inicio de la próxima temporada.

El comunicado concluye con un mensaje de reconocimiento a los simpatizantes argentinos: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".