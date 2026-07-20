Por decreto, el Gobierno introdujo cambios en la reforma laboral respecto a los aportes sindicales

Mediante el decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral (27.802) respecto a los aportes sindicales.

De acuerdo a la medida, se elimina el límite del 2% que la reglamentación fijaba para los aportes extraordinarios que las empresas pueden realizar a los sindicatos, lo que permite a las partes negociar libremente estos montos, aunque los acuerdos deberán ser homologados por el Estado para su validez.

Además, el decreto, que lleva las firmas del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, especifica qué conceptos integrarán la base de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales.

Según el artículo 1ro., esta base incluirá exclusivamente el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, junto con sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual de origen convencional.

Por su parte, quedan excluidos de este cálculo conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro que no se abone de manera normal, habitual y mensual.

Además, el artículo 2do. establece que las contribuciones y aportes acordados en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores.

"TE ROBAN EL AGUINALDO!", exclamó el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto tras la publicación del decreto. "Mirá bien el texto. El Gobierno acaba de eliminar por decreto las horas extras, las vacaciones, los premios y hasta el aguinaldo de la base de cálculo de tu salario", señaló.

El opositor cuestionó que "al final 'EL CAMBIO' era esto, atropellar a los laburantes hasta quitarle todos los derechos que nos costó años y vidas conquistar. Eso es @jMilei, el cambio que empobrece y traiciona al pueblo".

Fuente: Parlamentario.