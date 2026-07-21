Aumentó el peaje del puente Victoria-Rosario: los autos pagan $5.061 con TelePASE

Desde este martes comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del peaje del puente Rosario-Victoria, luego de que la concesionaria Conexión Alto Delta completara la primera etapa del plan de obras comprometido al asumir la operación de la Ruta Nacional 174.

La actualización representa un fuerte incremento respecto de los valores vigentes desde comienzos de año. En el caso de los vehículos particulares, el peaje pasó de $1.043 a $5.061,43 para quienes utilicen TelePASE, mientras que quienes paguen mediante tarjetas o billeteras virtuales deberán abonar $10.122,86, consignó La Capital de Rosario.

La empresa recordó que ya no se acepta el pago en efectivo en las estaciones de peaje.

Cuánto cuesta el peaje del puente Rosario-Victoria

El nuevo esquema tarifario establece los siguientes valores para quienes utilicen TelePASE:

Con TelePASE, los valores que comenzarán a regir desde este martes serán los siguientes:

Motocicletas: $2.530,72.

Autos y camionetas de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura: $5.061,43.

Vehículos de hasta dos ejes de más de 2,30 metros de altura o con rueda doble: $10.122,86.

Vehículos de tres ejes o de más de 2,30 metros de altura con rueda doble: $15.184,29.

Vehículos de cuatro ejes: $20.245,72.

Vehículos de cinco ejes: $25.307,15.

Vehículos de seis ejes: $30.368,58.

Vehículos de siete ejes: $35.430,01.

Vehículos de ocho o más ejes: $45.552,87.

Quienes no utilicen TelePASE y paguen mediante tarjetas o billeteras virtuales abonarán el doble de esos valores. Además, el peaje ya no acepta pagos en efectivo.

“Modelo privatizador, peajes 400% más caros”

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), emitió un comunicado al respecto del aumento. “Tarifas más altas para los usuarios en el marco de un esquema de concesiones”, señalaron desde la entidad y agregaron: “Desde Fepevina advertimos que este modelo traslada costos a la sociedad sin resolver el problema de fondo: la falta de inversión real en infraestructura y mantenimiento”.

“Hoy las rutas siguen deterioradas, mientras crecen los peajes y se profundiza un esquema donde el usuario paga más, pero no ve mejoras estructurales”, acotaron.