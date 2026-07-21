La Justicia ordenó al gobierno nacional reparar un tramo de una ruta nacional

La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al Estado nacional adoptar medidas urgentes para mejorar la seguridad vial en un tramo de la Ruta Nacional 3, entre las localidades bonaerenses de Azul y Cacharí. A través de una medida cautelar, el tribunal fijó un plazo máximo de 120 días corridos para ejecutar las obras necesarias y reducir los riesgos para quienes transitan por el corredor.

La resolución hizo lugar a un planteo presentado por la Municipalidad de Azul y revocó un fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa ciudad, que había rechazado el pedido de intervención.

Los jueces concluyeron que existe un riesgo "actual y concreto" para los usuarios de la ruta debido al deterioro de la calzada, situación que quedó acreditada mediante informes técnicos y antecedentes incorporados al expediente.

La Justicia exigió un plan de obras

La Cámara intimó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. a presentar, dentro de los próximos diez días hábiles, un plan detallado de trabajos ante el Juzgado Federal de Azul.

Ese documento deberá especificar las obras previstas, el orden de prioridades, los responsables de su ejecución, el cronograma de tareas y las medidas de contingencia que se implementarán mientras duren las intervenciones.

Además, el fallo estableció que las tareas deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y estarán sujetas al control judicial mediante informes mensuales sobre el avance de los trabajos.

Medidas preventivas mientras se realizan las reparaciones

Hasta que se concreten las obras definitivas, la Justicia ordenó implementar acciones inmediatas para reducir el riesgo de nuevos siniestros.

Entre ellas, dispuso la colocación de carteles de advertencia, señalización preventiva, balizamiento, reducción de velocidad en los sectores más comprometidos y reparaciones provisorias en los puntos críticos del trazado.

El objetivo, señalaron los magistrados, es disminuir el peligro para quienes circulan por el corredor mientras se ejecutan las obras de fondo.

Un tramo con antecedentes de accidentes

Para fundamentar la medida cautelar, la Cámara tuvo en cuenta que durante los últimos seis meses se registraron once siniestros viales en ese sector de la Ruta Nacional 3.

Asimismo, informes elaborados por la Policía Federal describieron la existencia de baches, hundimientos, huellas profundas provocadas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización, condiciones que incrementan el riesgo para automovilistas y transportistas.

En la resolución, los jueces recordaron que los organismos responsables de la infraestructura vial tienen el deber de adoptar medidas razonables para prevenir riesgos previsibles y remarcaron que la decisión busca resguardar derechos fundamentales como la vida y la integridad física de quienes transitan por esa ruta.