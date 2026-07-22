Abrieron ofertas para licitar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales: hay tramos en Entre Ríos

El Ministerio de Economía oficializó hoy la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. La iniciativa abarca más de 3900 kilómetros de corredores a lo largo de 11 provincias para el transporte de producción, el comercio y el turismo regional, el cual se pretende que esté operado bajo un esquema de financiación 100% privado.

El anuncio fue confirmado por el titular de la cartera, Luis Caputo, a través de una publicación en su cuenta de la red social X. En ella, el ministro remarcó el cambio de paradigma en el mantenimiento de la red vial sin la intervención directa del Poder Ejecutivo: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100% privada”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.

El detalle

Esta tercera fase de rutas a licitar abarca ocho tramos distribuidos en 11 provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Los tramos comprendidos en esta etapa de la Red Federal de Concesiones son:

Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las rutas nacionales 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la Ruta Nacional 34.

Tramo Noroeste: 596 km sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 km sobre las rutas nacionales 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 km sobre las rutas nacionales 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la Ruta Nacional 11.

Tramo Cuyo: 329 km sobre la Ruta Nacional 7.

Cambio de modelo

Con el nuevo esquema implementado a través de la Red Federal de Concesiones, el Gobierno Nacional busca transferir en su totalidad la operación, conservación y ampliación de las calzadas a empresas privadas.

Según precisó Caputo, la iniciativa alcanza una proyección superior a los 9000 kilómetros de rutas nacionales en proceso de concesión, y por la red comprendida bajo el nuevo marco licitatorio circula aproximadamente el 80% del tránsito vehicular y de carga del país.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resaltó en su cuenta de X: “Con esta etapa se va completando la privatización de la red troncal de transporte vial. Un paso trascendental para la producción y la seguridad vial”.