YPF descarta por ahora una baja en el precio de los combustibles

Según explicó en una entrevista en Radio Rivadavia, la volatilidad del mercado energético internacional alteró la relación habitual entre el precio del petróleo y el de los combustibles refinados. En ese contexto, afirmó que la compañía continúa aplicando el esquema que había anticipado meses atrás para evitar cambios bruscos en los valores que pagan los consumidores.

Marín señaló que el mercado internacional atraviesa una situación atípica debido a que el conflicto en Medio Oriente afectó el abastecimiento de crudos y combustibles refinados. “El estrecho de Ormuz generó una escasez no solamente de crudos sino de productos destilados que son las naftas”, explicó durante la entrevista.

El ejecutivo indicó que esa situación elevó el precio internacional de las naftas y el gasoil por encima de lo que reflejaría únicamente la cotización del petróleo. En ese marco, sostuvo que YPF decidió amortiguar el impacto para los consumidores sin recurrir a regulaciones.

“Nosotros vamos a hacer un buffer, que con lo que correspondía no nos parecía que la gente, por un tema de oferta y demanda, no podía continuar aumentando”, afirmó Marín. Según explicó, la lógica fue avanzar con aumentos más graduales para luego recuperar ese diferencial cuando las condiciones del mercado lo permitieran.

En ese sentido, aclaró que ese proceso todavía no terminó. “Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de la nafta. Ahora con estos precios te imaginarás que se dilata más”, sostuvo, al señalar que el Brent se ubicaba cerca de los u$s91 por barril.

El crecimiento de Vaca Muerta y las inversiones

Más allá de la evolución de los combustibles, el CEO de YPF aseguró que la producción de Vaca Muerta continúa acelerándose y estimó que la Argentina podría superar el millón de barriles diarios entre fines de este año y comienzos del próximo. “Argentina puede llegar a pasar el millón de barriles como primera vez en la historia”, afirmó, y proyectó que hacia 2031 o 2032 el país podría exportar un millón de barriles diarios.

Marín atribuyó ese escenario al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta clave para impulsar nuevos desarrollos. “El RIGI fue muy importante, los incentivos son los correctos”, aseguró, al remarcar que las empresas incrementaron la producción en Vaca Muerta.

También destacó que los conflictos internacionales generaron una oportunidad para el país. Según explicó, la Argentina se convirtió en un proveedor atractivo de energía por tratarse de una región sin conflictos bélicos y por la calidad del recurso de Vaca Muerta. “No hay suerte, lo que hay es que estamos preparados para las oportunidades”, resumió.

Las proyecciones para el sector energético

En materia de empleo, Marín afirmó que el desarrollo energético podría generar alrededor de 40.000 puestos de trabajo permanentes e indirectos y alcanzar un pico de 90.000 durante la ejecución de las obras de infraestructura. No obstante, reconoció que se trata de una industria intensiva en capital y no en mano de obra, aunque señaló que su crecimiento tiene efectos sobre el resto de la economía a través del consumo y la actividad asociada.

Respecto del ingreso de divisas, sostuvo que las proyecciones para el sector también mejoraron. Explicó que los cálculos iniciales apuntaban a unos u$s31.000 millones, pero que, tras rediseñar el proyecto de gas natural licuado (GNL), las estimaciones superan los u$s55.000 millones para 2032. Según indicó, esa mejora responde a una mayor eficiencia del proyecto y no a un escenario de precios elevados por los conflictos internacionales.

Por último, Marín destacó que YPF cerrará este año con 19 equipos de perforación activos, frente a los 12 que tenía en diciembre del año pasado, y que trabaja para alcanzar los 21 equipos en febrero del próximo año. Además, señaló que la compañía prevé invertir US$6.000 millones durante este año y anticipó que el desembolso será aún mayor en 2027. Sobre el fallo judicial vinculado con YPF, consideró que la intervención del Gobierno fue determinante y sostuvo que el resultado representó “una gran noticia” tanto para la empresa como para la Argentina.