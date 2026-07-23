Diputados exigen al Gobierno informar qué medidas tomó ante la exploración petrolera en las Islas Malvinas

Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho reclamaron al Poder Ejecutivo que informe si realizó gestiones diplomáticas, acciones judiciales o presentaciones internacionales ante nuevas actividades de exploración de hidrocarburos impulsadas por el Reino Unido en el área de las Islas Malvinas.

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle si tomó intervención frente a nuevas actividades de exploración hidrocarburífera autorizadas por el Reino Unido en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.

La iniciativa reclama precisiones sobre la estrategia diplomática, las acciones judiciales y la política oficial para defender los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur.

La iniciativa solicita que el Gobierno nacional explique si tomó conocimiento de esas operaciones, qué gestiones diplomáticas realizó y cuál es la estrategia vigente para responder a nuevas acciones unilaterales británicas sobre recursos naturales ubicados en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional.

El pedido se inscribe en un contexto de renovada preocupación por el avance de proyectos vinculados a la exploración de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas, donde desde hace varios años empresas autorizadas por el gobierno británico desarrollan tareas de prospección y evaluación de potenciales reservas de petróleo y gas.

Qué información reclaman los legisladores

El proyecto requiere que el Poder Ejecutivo informe, en primer lugar, si efectivamente tomó conocimiento de las actividades de exploración desarrolladas o proyectadas por compañías que operan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.

A partir de allí, solicita conocer en detalle las actuaciones realizadas por la Cancillería argentina y si existieron protestas diplomáticas formales o si se prevé realizarlas tanto ante el gobierno británico como en organismos internacionales.

Además, los diputados piden precisiones sobre eventuales presentaciones ante las Naciones Unidas y otros foros multilaterales para reafirmar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Otro de los puntos centrales apunta a determinar si el Gobierno inició o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra las empresas que participen en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización del Estado argentino.

Finalmente, el proyecto solicita conocer cuál es la estrategia general del Poder Ejecutivo para impedir el avance de iniciativas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Un conflicto que trasciende la cuestión energética

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que las nuevas actividades petroleras no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de una política sostenida por el Reino Unido para consolidar su presencia en el Atlántico Sur.

Según argumentan, esa estrategia incluiría el otorgamiento unilateral de licencias pesqueras e hidrocarburíferas, el fortalecimiento de la infraestructura militar británica en las islas y el desarrollo de actividades económicas sobre recursos cuya titularidad es reclamada por la Argentina.

Desde esa perspectiva, consideran que cada nueva autorización para explorar o explotar hidrocarburos representa un hecho de especial gravedad porque implica avanzar sobre recursos naturales ubicados en un territorio cuya soberanía permanece pendiente de resolución.

La posición argentina sobre las Islas Malvinas

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tiene rango constitucional. La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, que debe realizarse respetando el derecho internacional y el modo de vida de sus habitantes.

Asimismo, desde el punto de vista de la organización institucional argentina, las islas integran la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los autores del proyecto sostienen que esa condición implica que toda autorización británica para desarrollar actividades económicas en la zona constituye un desconocimiento de la jurisdicción argentina.

El marco internacional

El diferendo por la soberanía de las Islas Malvinas es reconocido por las Naciones Unidas como una disputa entre la República Argentina y el Reino Unido.

Desde la aprobación de la Resolución 2065 de la Asamblea General, en 1965, el organismo internacional ha instado reiteradamente a ambas partes a reanudar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia.

En ese marco, distintas resoluciones de las Naciones Unidas han exhortado a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que puedan modificar la situación existente mientras la disputa permanezca sin resolver.

Los legisladores que impulsan el pedido de informes sostienen que las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido resultan incompatibles con ese principio y afectan los derechos soberanos argentinos.

Más allá de la dimensión diplomática, el proyecto pone el foco en la importancia económica y estratégica del área marítima que rodea a las Islas Malvinas.

Los diputados sostienen que la eventual explotación de hidrocarburos, sumada a la actividad pesquera desarrollada bajo licencias británicas, representa una utilización de recursos naturales cuya administración corresponde a la República Argentina.

Asimismo, advierten que el control de esos espacios tiene implicancias que exceden el aspecto energético, ya que influye sobre la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida, regiones consideradas estratégicas por su valor geopolítico, científico y económico.

En ese sentido, consideran que resulta necesario conocer con precisión cuál es la política del Gobierno nacional para impedir la consolidación de actos unilaterales que, a su entender, podrían fortalecer la posición británica en la zona.

Un pedido de información dirigido al Poder Ejecutivo

El proyecto presentado no propone nuevas sanciones ni modifica la legislación vigente. Su objetivo inmediato es obtener información oficial acerca de las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo frente a las recientes actividades de exploración hidrocarburífera impulsadas por el Reino Unido.

Los diputados buscan conocer si existieron gestiones diplomáticas, presentaciones ante organismos internacionales, acciones administrativas contra empresas involucradas y cuál es la estrategia integral que actualmente sostiene el Gobierno argentino para defender su posición en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. La iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, donde podrá ser tratada en comisión antes de una eventual consideración en el recinto.

El pedido de informes