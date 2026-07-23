Entidades del agro rechazan el proyecto para modificar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna

Entidades del agro apoyan el actual el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En un parte de prensa conjunto, enviado a ANÁLISIS, se manifestaron expresamente en contra de cualquier intento de modificación del IPCVA, a raíz de la difusión pública de un anteproyecto que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En el comunicado las entidades recordaron que el IPCVA está compuesto por: la Sociedad Rural Argentina; la Federación Agraria Argentina; la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC); la Cámara Argentina de Industria Frigorífica; la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina; la Federación de Industrias Regionales Frigoríficas de la Argentina; la Unión de la Industria Cárnica Argentina; y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca.

“El Instituto funciona con fondos privados que aportan de manera conjunta productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. La ley establece que los productores efectúen una contribución equivalente al 0.07% del valor índice de res vacuna en plaza de faena, y la industria un 0,02% de dicho valor al mes de marzo de 2026”, señalaron.

“Es fundamental mantener el esquema de pago obligatorio, para sostener el funcionamiento del IPCVA, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo”, consideraron. “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario, significarían, sin lugar a dudas, una eliminación del IPCVA”, acotaron.

Por eso rechazaron “cualquier intento de alteración de las condiciones actuales”.