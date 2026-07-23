La titular del FMI viajará a Vaca Muerta como parte de su visita a la Argentina

El lunes que viene, 27 de julio, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizará en la Argentina. Por invitación del presidente Javier Milei, la titular del organismo internacional llega al país en un momento en donde la relación “no puede ser mejor” en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo.

Hasta el momento solo está confirmada una visita a Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. La agenda oficial aún no fue informada por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, por lo que se espera que el FMI la comunique, aunque se descuenta que habrá un encuentro tanto con Milei como con Caputo.

Días atrás fue el titular del Palacio de Hacienda quien anunció la llegada de Georgieva en la red social X. Caputo describió el diálogo con el FMI como “excelente” y señaló que la visita se da “en el marco del exitoso programa económico en curso”. Entre los motivos principales de la visita figura el seguimiento del acuerdo vigente y la posibilidad de profundizar el apoyo del FMI.

Caputo explicó que la visita de la jefa de la entidad multilateral “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”. Según puso saber Infobae, la funcionaria también pondrá la mirada en el desarrollo energético, reflejado en la confirmación de la recorrida por Loma Campana en Vaca Muerta, hasta ahora estipulada para el martes 28 de julio.

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva ocurrió en abril en Washington D.C., durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Allí, el equipo económico argentino cerró negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se anunciaron recientemente como parte del esquema financiero proyectado hasta 2027.

Por su parte, Milei y Georgieva no se cruzan personalmente desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York. En esa ocasión, analizaron el impacto del swap de USD 20.000 millones que la administración de Donald Trump otorgó a la Argentina. Tras ese encuentro, Georgieva expresó: “Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino”, según consingó Infobae.

El contexto de la visita exhibe un cambio en las preocupaciones centrales del FMI respecto a la economía argentina. Durante los últimos años, la meta de acumulación de reservas del BCRA concentró la mayor parte de los desvíos y derivó en reiterados pedidos de waivers. En 2026 la situación se modificó: la entidad que preside Santiago Bausili ya compró más de USD 12.700 millones y logró cumplir el objetivo de acumulación (que es distinto al de compra) del primer semestre, aunque para diciembre debe llegar a 8.000 millones de dólares.

El foco de las preocupaciones ahora parece recae en el frente fiscal. En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de 1.024.891 millones de pesos. El pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones en ese mes.

Caputo explicó que el resultado respondió a menores ingresos vinculados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad del pago de aguinaldos. Hasta mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7% del PBI y, tras el resultado de junio, bajó a 0,6 por ciento. El Gobierno sostiene la meta de superávit primario de 1,4% del PBI acordada con el FMI para 2026.

Caputo reconoció públicamente que el margen para reducir el gasto público es cada vez más limitado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, afirmó en el programa Economía de quincho. La llegada de Georgieva también funciona como un respaldo institucional del FMI al rumbo adoptado por la actual administración.

El Gobierno espera capitalizar la visita para fortalecer su posición en futuras negociaciones y demostrar ante los mercados internacionales su compromiso con la estabilidad macroeconómica. El apoyo del FMI es considerado clave para sostener la confianza de los organismos multilaterales y el acceso a financiamiento externo.

La recorrida por Loma Campana en Vaca Muerta suma un componente estratégico a la agenda, ya que el desarrollo energético es uno de los pilares del programa económico argentino. La presencia de Georgieva junto al presidente de YPF apunta a poner en valor el potencial exportador del sector y su incidencia en la generación de divisas.

Fuente: Infobae.