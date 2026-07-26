El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

La medida la adoptó el canciller brasileño Mauro Vieira y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires.

La decisión del canciller Mauro Vieira fue notificada a la sede diplomática en Buenos Aires. El presidente argentino había tildado a su par brasileño de “presidiario” y “ladrón” durante el acto de apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. El país vecino es el principal socio comercial de la Argentina

El Gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, después de que Javier Milei criticara en San Pablo a Lula da Silva durante un acto partidario, una decisión que profundizó la tensión diplomática entre ambos países.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, la medida la adoptó el canciller brasileño Mauro Vieira y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires. Bitelli viajará a su país en las próximas horas.

Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, a pesar de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.

El conflicto se produjo un día después de que el mandatario argentino participara en la convención del Partido Liberal en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En ese acto, Milei llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, y también insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

El Presidente respaldó a Flávio Bolsonaro como postulante del principal espacio opositor al actual jefe de Estado brasileño. Durante un discurso de unos 25 minutos, planteó que Brasil enfrentaba un “Riesgo Lula” y afirmó que el país iba hacia una crisis de deuda porque, a su juicio, el mandatario brasileño no hizo el ajuste fiscal necesario.

En el gobierno de Lula interpretaron la intervención de Milei en la campaña brasileña como una injerencia en asuntos internos. La reacción se agravó porque los ataques personales ocurrieron en territorio brasileño y estuvieron dirigidos tanto al jefe de Estado como a un magistrado del máximo tribunal.

Infobae