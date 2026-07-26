La Ley de inviolabilidad de la propiedad “es la entrega absoluta del patrimonio y el desguace de la Argentina”

El exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, Juan Echeverría, cuestionó el proyecto de Ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia de extranjerización de la tierra. “La patria se defiende”, afirmó quien fue el dirigente de la lucha contra la resolución 125 del año 2008 en el corte de ruta en el Túnel Subfluvial en Paraná., al reclamar una “gran movilización nacional” para frenar la iniciativa.

Consultado sobre el proyecto que impulsa el gobierno nacional, Echeverría planteó: “No es solamente el tema de la extranjerización de la tierra, que desde ya es un problema gravísimo y fundamental. Van sin límites a la extranjerización, a niveles de locura y de entrega absoluta de nuestro patrimonio. Para ellos todo tiene precio: la tierra y la Argentina con más razón. La están entregando de punta a punta”.

“La extranjerización de la tierra permitiría a cualquier extranjero comprar lo que se le ocurra. Podría comprar todas las extensiones de tierra que quiera en la Patagonia para instalar un gran sistema de inteligencia artificial en el sur. Tierras aptas para la agricultura industrial extractivista también pueden ser compradas por ellos y nos desplazarían en forma absoluta a todos los pequeños y medianos productores, o auténticos productores nacionales. Esa gente, con la capacidad económica que puede venir de afuera, puede expulsarnos a cualquiera de nosotros, inclusive a los más grandes”, expresó, en diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza).

Sobre el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada, Echeverría sostuvo que no garantiza protección frente a actores económicos más poderosos: “Es terrible porque permite el desalojo exprés y pone la propiedad privada por sobre todas las cosas. La tierra en Argentina es un bien social. Es de propiedad privada, pero tiene límites en su uso, porque vos no podés hacer en tu tierra lo que se te ocurra si estás perjudicando a una comunidad o a una sociedad”, afirmó el productor.

“Cuando escuchás la palabra inviolabilidad, a algunos oídos les suena como un violín, pero hoy la propiedad privada en la Argentina es inviolable. Lo que pasa es que no podés hacer con tu propiedad lo que quieras. No es que tu propiedad va a ser inviolable: va a ser inviolable para hacer barbaridades”, agregó.

El impacto en Entre Ríos

Al referirse a posibles impactos en Entre Ríos, mencionó el avance de actividades vinculadas a la extracción de arenas silíceas y al uso del río Paraná como vía de transporte: “En mi pueblo, Hernandarias, (Miguel) Galuccio (expresidente y CEO de YPF) compró el puerto cerealero barcacero. ¿Qué tiene que ver con la soja o el maíz? Nada. Tiene que ver con arenas que salen de Entre Ríos para el fracking en Vaca Muerta. Si mañana se me ocurre hacer un convenio y venderle toda la arena de mi campo, puedo modificar cauces, perjudicar a vecinos y hacer un desastre”, dijo Echeverría y agregó: “Es una situación real y posible. Hay una persona clave de Vaca Muerta y de la posible extracción de arena para mandar por agua. Eso abarataría los costos”.

También habló de la concentración de la tierra y de los alquileres rurales: “Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales, desplazando al pequeño y mediano productor”, indicó.

Ante la consulta sobre quién podría frenar el avance de la ley, Echeverría cuestionó el funcionamiento de la dirigencia política y sostuvo que la respuesta debe surgir de la movilización social: “El Congreso hoy es una caja económica, con las honorables excepciones que existen. Los partidos prácticamente no tienen ninguna significación. Es muy difícil pensar que desde allí se pueda parar. Para parar esto necesitás una gran movilización nacional”, afirmó, y agregó: “Esto requiere una gran movilización nacional, fuerte, muy fuerte. Espero que el 6 de agosto tenga algún inicio de conformación esa movilización, porque esta es la frutilla del postre”, agregó.

El argumento del valor de la tierra

En pasado viernes en el programa Amanece que no es poco, en Radio Plaza, el senador nacional Joaquín Benegas Lynch defendió el proyecto de Ley argumentando, entre otras cosas, que una mayor apertura elevaría el valor de los campos y beneficiaría a sus propietarios. Al respecto, Echeverría respondió desde su experiencia como productor: “En la Argentina no queremos vender la tierra. Si yo tengo 200 hectáreas en la zona de Hernandarias y no las quiero vender, por más que venga alguien y diga: tomá a 10.000 dólares la hectárea. No la quiero vender porque es mi forma de vida, la forma de vida de mis ancestros, y porque la Argentina necesita una estructura productiva”, sostuvo.

“Como para estos tipos todo es moneda, si vos tenías un campo que valía 2.000 dólares y ahora vale 7.000 o 6.000, lo vendés. ¿A qué venís? ¿Te ponés un quiosco en Paraná? ¿Y a quién le vas a vender un caramelo si ya no hay nadie que pueda comprarlo?”, cuestionó.

“Un extranjero viene, te compra la tierra en esos valores para hacer extractivismo. Después, una vez que se hagan dueños de todo, de los ríos, de los arroyos y de los arenales, tu campo, si quedó ahí entre medio, no va a valer ni los 2.000 que valía: va a valer nada”, agregó.

Otro argumento del senador Banegas Lynch es que la normativa defenderá la soberanía al impedir que compre tierras un Estado extranjero, aunque sí un particular o una empresa. En respuesta a este planteo, el exdirigente agrario sostuvo que el punto central no pasa únicamente por la figura jurídica del comprador: “Si compra un Estado o no, es lo de menos. Eso tiene que ver con que no sean los chinos los beneficiarios de esta ley, sino esencialmente los yanquis u otros sectores vinculados a ellos. No hay que venderles ni a los chinos, ni a los yanquis, ni a los ingleses, ni a los españoles, ni a nadie”, afirmó.

“Hoy puede venir cualquier extranjero y comprar mil hectáreas: vení, comprá mil hectáreas, andá a vivir al campo, hacé instalaciones, hacé inversiones y potenciá la zona. Eso está en la ley que ya está. Hay que seguir con las leyes que teníamos, que no son perfectas y que tenemos que perfeccionar, pero para bien, no para el desastre que va a hacer la Argentina con esta ley aprobada”, dijo.

“Esto supera los partidos políticos”

Finalmente, Echeverría se refirió a las dificultades para que distintos sectores se movilicen sin quedar asociados a una fuerza política determinada: “No soy kirchnerista. Los que me conocen saben que no lo soy, no fui ni seré. Estuve en la lucha agraria (contra la resolución 125 del año 2008) y combatí. Ahora, seamos conscientes de que esto supera absolutamente los partidos políticos. Es una cuestión de esencia nacional”, planteó.

“Esto es la patria y la patria se defiende. A lo mejor no salimos el 6 de agosto todavía, pero en algún momento vamos a salir. Nuestra esencia argentina tiene que juntarse con todos aquellos que queremos una Argentina grande y tenemos que defenderla”, concluyó.