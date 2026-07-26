Milei habla este domingo en la Rural: el campo espera definiciones y el gobierno descartó medidas de impacto

El Presidente dará el discurso central de la inauguración oficial de la 138 edición de la muestra.

La Exposición Rural de Palermo vivirá este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tendrá una particularidad: se realizará un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

El cambio de fecha respondió a la agenda internacional del mandatario, que estuvo ayer en Brasil para participar del lanzamiento de campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. De esta manera, el cierre de la tradicional exposición quedó programado para el 26 de julio, una jornada en la que el Gobierno buscará reforzar su vínculo con uno de los sectores que más respaldó sus políticas económicas desde el inicio de la gestión.

La participación presidencial llega en un contexto favorable para varias actividades del agro, especialmente para la ganadería, que atraviesa un período de buenos precios y elevada demanda. Al mismo tiempo, persisten reclamos históricos relacionados con la carga impositiva, los costos logísticos y el acceso al crédito, indicó Infobae.

La ceremonia de clausura de la Rural (que tradicionalmente es la inauguración oficial de la muestra) suele convertirse cada año en un escenario de alto contenido político. Primero toma la palabra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien realiza un balance de la situación del sector, enumera las demandas pendientes y analiza las medidas implementadas por el Gobierno.