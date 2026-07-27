Congreso: el oficialismo cerró el primer semestre con la sanción de 5 leyes claves y queda agenda pendiente

En estos primeros seis meses del año, el oficialismo logró en el Congreso la sanción de cinco leyes que considera clave y queda pendiente una agenda para lo que resta del año.

El oficialismo cerró el primer semestre de 2026 en el Congreso con la sanción de cinco leyes clave y una ambiciosa agenda pendiente para lo que resta del año. Entre las normas que vieron la luz, impulsadas por el Gobierno, se destaca el nuevo Régimen Penal Juvenil, la Reforma Laboral, la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo con holdouts.

Además, se avalaron varios tratados internacionales y la Cámara alta aprobó ascensos militares, diplomáticos y más de un centenar de designaciones de jueces, fiscales y defensores.

Todo ocurrió en un primer semestre marcado por el cambio en la composición parlamentaria que asumió en diciembre pasado -mes en el que ya había debutado con la sanción del Presupuesto e Inocencia Fiscal-, y donde La Libertad Avanza pudo contar con la ayuda de sus aliados en casi todas las batallas.

Bloques provinciales, el Pro y la UCR fueron determinantes para que el oficialismo avance con su temario en cada sesión. Salvo la demora en el tratamiento del proyecto denominado de "inviolabilidad de la propiedad privada" o la presión ejercida sobre el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, LLA no atravesó traspiés mayores en el Parlamento.

Muy diferente a lo que fueron los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, cuando el Congreso sancionó leyes impulsadas por la oposición, vetadas luego por el Presidente. Precisamente a lo largo de estos últimos meses, los bloques opositores no pudieron trasladar debates de su interés al recinto dado la adversidad numérica, consignó el portal Parlamentario.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, de enero a julio se desarrollaron 6 sesiones: 2 extraordinarias, 1 informativa y 3 especiales. En tanto, el Senado llevó a cabo 10: 4 extraordinarias, 1 preparatoria y 5 ordinarias. Algunas respondieron a trámites formales (sobre todo en Senado), otras tuvieron un temario más acotado, pero la mayoría fue para discutir las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Diputados: pura agenda oficialista y una "inolvidable" presentación de Adorni

La Cámara baja arrancó el año con una sesión extraordinaria el 12 de febrero en la que se avanzó con la media sanción de un tema que estuvo por décadas en debate, pero nunca llegaba al recinto: el nuevo Régimen Penal Juvenil. Por otra parte, ese mismo día se trató la ratificación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Una semana después llegó el turno de la Ley de Modernización Laboral, o más conocida como Reforma Laboral, que en Diputados sufrió una sola modificación, pero por ello tuvo que ser devuelta al Senado para su sanción definitiva. Se trató de un artículo que buscaba modificar las licencias por enfermedad, lo que generó polémica y el rechazo de los propios aliados. Esa sesión no estuvo exenta de clima caliente, sobre todo cuando el oficialismo aprobó acortar el debate y los diputados de Unión por la Patria estallaron de furia.

A más de un mes de iniciado el período de sesiones ordinarias, el 8 de abril volvió a abrirse el recinto de la Cámara baja. Ese día se sancionó la reforma de la Ley de Glaciares, con una fuerte protesta en las afueras. Además, fracasaron varios pedidos de apartamiento del reglamento, que requerían las tres cuartas partes de los votos para incorporar temas. El caso Adorni ya pegaba fuerte, sin embargo, la oposición no pudo sumar pedidos de interpelación al exjefe de Gabinete, publicó el portal Parlamentario.

Pero, en medio del escándalo, Adorni vendría a brindar su primer -y finalmente único- informe de gestión a Diputados el 29 de abril. El propio Milei, todo su gabinete y militantes violetas asistieron al recinto a "bancar" al exfuncionario, quien afirmó que no había cometido "ningún delito" e iba a probarlo en la Justicia, y que no iba a renunciar. También dijo tener todo declarado: casi dos meses después se contradijo revelando que no había omitido 500 mil dólares de ahorros en su declaración jurada.

Con una puja de sesiones entre el oficialismo y la oposición, en la cual la segunda no ocurrió, el 20 de mayo se llevó a cabo una sesión en la que LLA y sus aliados dieron media sanción a la llamada Ley Hojarasca y la modificación del Régimen de Zona Fría, sobre los subsidios al gas en provincias con bajas temperaturas. También se aprobaron tratados internacionales y, por unanimidad, algo que no suele pasar demasiado, un proyecto para conceder una medalla de honor a un exveterano de Malvinas.

Cuando la situación de Adorni escaló -camino a su final como jefe de Gabinete-, la oposición intentó tratar proyectos de interpelación y eventual moción de censura en una sesión convocada para el 23 de junio. Sin embargo, LLA desactivó la jugada, citando a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los proyectos -que no contaban con dictamen-, con lo cual los bloques aliados no bajaron y las bancadas de la oposición más dura quedaron en soledad y sin chance, destacó el portal Parlamentario.

Tampoco hubo posibilidad de que tenga éxito una incorporación de este tema en la sesión del día siguiente, el 24 de junio, cuando Diputados sancionó el acuerdo de renegociación con holdouts y dio media sanción al proyecto de Súper RIGI para incentivar inversiones en nuevas industrias. En esa ocasión también se aprobaron convenios internacionales y juró Martín Matzkin en reemplazo de Adrián Ravier, designado nuevo vocero presidencial. Fue la última sesión antes del receso invernal.

Senado: muchos pliegos, demorado proyecto de propiedad privada y un abultado paquete para el segundo semestre

Un tema central para el oficialismo fue la Reforma Laboral, que había obtenido dictamen de comisiones en diciembre, pero se llevó al recinto del Senado recién el 11 de febrero, en una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, tras un debate intenso entre LLA y la oposición peronista-kirchnerista.

Hacia el final del segundo mes del año hubo cuatro sesiones: el 24 de febrero, la preparatoria que se realiza cada año, donde el oficialismo y sus aliados dejaron sin autoridades al interbloque Popular, el espacio más numeroso del Cuerpo, lo que despertó la protesta del senador José Mayans; inmediatamente después ocurrió una breve extraordinaria para que juren los tres auditores por la Cámara alta; y, finalmente, el 26 y 27 de febrero se trataron temas del Ejecutivo.

En la del 26 se aprobó el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea; se sancionó el proyecto de ratificación del Acuerdo Mercosur-UE, que el oficialismo intentó sin éxito ser el primer Parlamento en aprobarlo (lo hizo minutos ante Uruguay); y se giró a Diputados la reforma de la Ley de Glaciares, publicó el portal Parlamentario.

En tanto, el 27 de febrero, previo a la Asamblea Legislativa del domingo 1° de marzo, se convirtieron en ley finalmente el Régimen Penal Juvenil y la Modernización Laboral.

Habiendo pasado el período extraordinario, el 18 de marzo la Cámara alta realizó una sesión ordinaria donde se aprobaron tratados internacionales, un proyecto sobre la publicidad de candidaturas judiciales y una resolución por los 50 años del último golpe militar. Impulsada la declaración por el kirchnerismo, LLA intentó dejar sin quórum la sesión, pero sus aliados no acompañaron en esa oportunidad. Finalmente, el oficialismo fue el único en abstenerse.

En la sesión del 9 de abril se dio ingreso formal al primer abultado paquete de pliegos judiciales enviados por el Gobierno, se avalaron ascensos militares y se aprobó la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá, muy cuestionada por el peronismo, que vinculó su postulación con el apoyo de la neuquina a la Ley Bases dos años atrás.

Otra designación destacada llegó en la sesión del 14 de mayo, cuando el Senado -con aporte de varios peronistas- prorrogó en su mandato en la Cámara Federal de Casación Penal a Carlos "Coco" Mahiques, el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Además, volvieron a ingresar numerosos pliegos, se trataron convenios internacionales y se convirtió en ley la demorada extensión del Programa Voluntaria de Entrega de Armas y una regularización de la tenencia. Por otra parte, a sabiendas de que Diputados no llegaría a tiempo, se devolvió a comisiones el acuerdo con los holdouts para corregir el deadline del 30 de mayo al 30 de junio, consignó

Finalmente, el 4 de junio se dio media sanción al proyecto de holdouts. Esa sesión estuvo atravesada por la polémica en torno al pliego de María Verónica Michelli, que el Presidente quiso retirar por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó sobre temas sensibles para el Gobierno. Sin embargo, la propia jefa de LLA, Patricia Bullrich, se desmarcó de Casa Rosada y dijo que acompañaría el pliego de la candidata, con extensa trayectoria y sin impugnaciones.

Así, se sometieron a votación todas las postulaciones y fueron aprobadas; también tomaron estado parlamentario más pliegos y se dio media sanción a la creación de una Cámara Federal en Mar del Plata y el reordenamiento de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Aunque formaba parte del temario, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, motorizado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se retiró del debate ese día. Fue con el compromiso de tratarlo el 18 de julio, pero finalmente se convocó a sesión el 25 de ese mes e igualmente tampoco ocurrió.

Acorralado por la oposición en ambas cámaras por el caso Adorni, y con una previa marcada por una discusión en torno a un artículo de la Constitución, el oficialismo dejó caer la sesión al no sentarse en las bancas. Aunque insistían por la interpelación y posible moción de censura, los peronistas-kirchneristas no dieron quórum, pues no querían que se tratara el proyecto de propiedad privada que, así, se demoró por tercera vez.

En medio del Mundial del Fútbol y un día después que la Selección Argentina le ganara a Inglaterra y levantara la ya famosísima bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", LLA fue al recinto junto a sus aliados para aprobar a contrarreloj el pliego del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Víctor Arturo Pesino, próximo a cumplir los 75 años. El magistrado fue rechazado por el peronismo, que lo criticó por su fallo a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral. Hubo también aval a otras designaciones judiciales.

En la última sesión antes del receso, ingresaron nuevamente candidaturas del Poder Judicial, con los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para ocupar la Cámara Federal entre los destacados. Además, se aprobaron ascensos en Cancillería y un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la Argentina cada 9 de julio.

En tanto, el proyecto de propiedad privada volvió a postergarse, con un cuarto intermedio al 6 de agosto, tras el receso invernal. La versión número 15 del texto, que incorporó pedidos de los dialoguistas en cuanto a la potestad de las provincias sobre la venta de tierras a extranjeros no había terminado de ser aceptada por el equipo de Sturzenegger y otra vez el tema se aplazó.

Inviolabilidad forma parte así del temario que queda pendiente para la segunda parte del año, con una agenda sobre todo cargada en el Senado. Además de ese tema, se encuentran -entre otros- la reforma electoral, el Régimen de Zona Fría, la Ley Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Salud Mental y más designaciones judiciales, señaló el portal Parlamentario.

Por su parte, la Cámara de Diputados ya recibió la Ley de Inocencia Fiscal II y, como cada septiembre, ingresará también por allí el Presupuesto Nacional, para el ejercicio 2027. A su vez, esperará medias sanciones desde el Senado, cámara a la que también se giraría la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.